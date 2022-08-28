«Помогают и на рапсе, и на гречихе». Как пчёлы делают гречку в магазинах дешевле?

Новости Беларуси. На неделе в стране приступили к уборке крупяных культур: просо, гречиха. И вот гречка в последнее время вызывает повышенный интерес, выступает этаким мерилом социальной напряженности. Цена, присутствие на прилавках, качество не на шутку волнуют потребителей. Чтобы проблем с гречкой не возникало, за последние два года площади под эту культуру увеличивали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня, по сути, импорт гречки нужен скорее для ассортимента, чем для заполнения рынка. Кристина Протосовицкая оценила нынешний урожай.

Виктор Бобр, директор сельхозпредприятия «АгроНива»:

Мы находимся не на простом месте, а на святом. Еще в конце XIX века здесь было явление Божией Матери. Оно связано с этим деревом – грушкой. Место святое называется Грушка возле деревни Бушмичи. Девочке, которая здесь пасла живность, было явление Божией Матери. И после появилась церковь.

После чуда, а по-другому местные не называли эту историю, здесь появилась деревянная церковь. В советские времена ее разобрали под основание. Старожилы еще помнят, что фрагменты ушли в топку местной больницы. Ровно 10 лет назад церковь в Грушке решили отстроить заново. Всем миром, при поддержке местного хозяйства возводили с нуля. Деревня Долбизно на самом западе Беларуси. Когда границы были открыты, жители приграничных польских деревень приходили пешком на праздничные богослужения. Людская тропа не зарастает и сегодня. На Успение Пресвятой Богородицы к Грушке приходят местные со всех округ, приезжают паломники издалека.

Виктор Бобр:

Мы сегодня с чистой совестью можем прийти на праздник, потому что не только уборка давно закончена, но уже и рапсы отсеяны. Любой аграрий может найти время – служба проходит рано.

В считаных метрах от церкви в полях работа идет полным ходом. 50 гектаров гречихи уберут за один день. Кажется, это часть подготовки к большому празднику. Чтобы каждый смог прийти на службу. В строю тройка комбайнов. Таким трио завершат точно вовремя. Механизатор Андрей Карпук зерновых намолотил больше тысячи. Шутит: коней на переправе все-таки меняют. Новый комбайн с конвейера получил уже во время страды.

Андрей Карпук, механизатор сельхозпредприятия «АгроНива»:

Понадежнее, да и в целом уже поприятнее работать, чем на старом. И кабина покомфортнее, и кондиционер получше работает. Обмолачивают тщательно, ведь в 2022 году гречиха заставила аграриев знатно понервничать. Сперва весенние ветряные бури будто выметали семена из земли, а затем июньская засуха во время цветения ударила по урожайности. Чтобы получить больше, расставляли даже улья пчел. Опыление в помощь.

Виталий Гарчук, главный агроном сельхозпредприятия «АгроНива»:

Конечно, помогают и на рапсе, и на гречихе. Не помню, 20-30 % с помощью насекомых, пчел добавляется урожайности. У нас свои пчелы есть. Привозим и на рапс, и на гречиху. Засуха практически не влияет на общий сбор – из-за устоявшейся жары культура подоспела раньше. В хозяйстве планируют получить не меньше 50 тонн зерна. Госзаказ выполнят, ценная культура попадет в закрома. Управиться с полем всего за один световой день, чтобы быть с близкими у чудотворной Грушки.