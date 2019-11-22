«Буратино, оказывается, сделан из полена, а я думал, его купили». Фильмы для незрячих появились на YouTube-канале «Беларусьфильма»

Совместный проект запустили Национальная киностудия «Беларусьфильм» и социально-культурное учреждение «МоцАрт». Он реализуется на YouTube-канале «Беларусьфильма» в специальном разделе «Фильмы с аудиодескрипцией». Аудиодескрипция – это техника словесного описания визуальной информации, недоступной незрячим или слабовидящим людям. Благодаря ей, все любители кино могут мысленно представить видеоряд и понять содержание фильма. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – специалист по связям с общественностью РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» – Алёна Астапович и директор социально-культурного учреждения «МоцАрт» – Александр Калоша. С чего началось такое сотрудничество? Александр Калоша, директор социально-культурного учреждения «МоцАрт»:

Два года назад, когда образовался «МоцАрт», который состоит из двух слов – «моц» – это по-белорусски сила и «арт» – это искусство, у нас родилась такая идея – сделать и адаптировать фильмы для незрячих. Мы назвали этот проект по-белорусски «Бязмежнае кіно» или «Кино без границ». Обратились к руководству нашей национальной кинокомпании, те сразу же откликнулись и нас поддержали. Они предложили сделать аудиодескрипцию к 12 фильмам «золотой» серии киностудии. И мы начали два года назад это делать.

Какие фильмы были сделаны с аудиодескрипцией? Александр Калоша:

Мы начали с детского фильма «Приключения Буратино», «Белые росы», «В августе 44-го», «Город мастеров», «Красная шапочка», то есть это фильмы, знаковые для белорусского кино. Мы начали их распространять по библиотекам для незрячих и бесплатно показывать в кинотеатрах Беларуси. Какие отзывы вы уже получили о проекте? Александр Калоша:

Отзывы очень хорошие. Надо понять, что людям с ограниченным зрением очень важно приобщиться к киноискусству. И, казалось бы, лет 20-30 назад мы об этом даже не мечтали. Казалось, что визуальное искусство закрыто для таких людей. Но техника сейчас позволяет сделать такие проекты и адаптировать фильмы.

Как это работает? Александр Калоша:

Аудиодескрипция – это особая техника, описание визуальной информации. Фильмы дополняются специальной аудиодорожкой, на которой описывается то, что происходит на экране. Кто создает эти аудиодорожки? Александр Калоша:

В основном, это журналисты. У нас есть определенный такой штат журналистов, который прошел обучение. Сначала внимательно смотрится фильм несколько раз, потом пишется текст, далее этот текст сверяется с фильмом, входит ли он в эти аудиодорожки. Это слушает потом незрячий специалист-тестировщик, который говорит, что он не понимает, и мы это переписываем. Далее в студии записывает диктор и накладываем на видео нашу аудиодорожку. Это не комментирование того, что происходит на экране, это используются уже какие-то другие техники? Александр Калоша:

Да. Там мы должны быть объективными, мы не должны давать свою оценку и трактовку к фильмам. Мы должны рассказать ярко, максимально точно и сжато о том, что происходит на экране. Особенно интересно работать с детьми, когда незрячие детки понимают, что фильм, который они раньше слушали, им мама или папа объясняли, на самом деле немножко не такой. Недавно, когда мы показывали фильм про Буратино, подошёл незрячий мальчик и сказал: «Вы знаете, а Буратино, оказывается, сделан из полена, а я думал, его купили в магазине». Он до этого не знал, а когда послушал наш фильм, он понял, и для него это было открытием. У нас просто слезы навернулись, что незрячий мальчик это понял. И это здорово!

Как отнеслись к этому предложению на киностудии? Алёна Астапович, специалист по связям с общественностью РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Когда на киностудию поступило предложение сделать фильмы с аудиодескрипцией, наше руководство сразу поддержало, потому что мы тесно сотрудничаем со 188-й школой для слабовидящих детей. Они как раз сейчас готовят научный проект к 95-летию белорусского кино. Отзывы у нас положительные. Фильмы были показаны в кинотеатрах, люди благодарят за такую возможность, что и слабовидящие могут ощутить белорусское искусство и окунуться в него. Мы будем продолжать наше сотрудничество. Сейчас у нас юбилейный год, нам в декабре исполняется 95 лет, поэтому эта акция частично приурочена и к нашему празднику.