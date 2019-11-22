«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Осенняя изморозь, небо затянули тучи, Минск в дымке. С самого утра активисты вышли на уборку мусора. Локация – сквер во Фрунзенском районе. Как проходила акция, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Недалеко торговый центр, поэтому бутылки, рекламные буклеты, окурки и пустые пачки от сигарет здесь на каждом шагу.

Анастасия Лазоренко, активист:

Я всегда с теплотой, с восторгом воспринимаю то, сколько людей собирается на «Уборочку». То, что они готовы жертвовать своё время для того, чтобы принести добро городу.

Ещё в марте инициативные минчане создали чат в Telegram. За 8 месяцев число подписчиков канала выросло втрое! Сюда люди сбрасывают фотографии несанкционированных свалок, рассказывают про захламлённые парки. Команда «Уборочки» выбирает день, время. Активисты встречаются и наводят порядок. Анастасия Лазоренко считает, что помощь лишней не бывает и хочет сделать свою страну чистой и красивой.

Анастасия Лазоренко:

Когда мы приходим отдыхать в зелёную зону и видим мусор, который оставляют после себя некоторые люди, я лично не могу пройти просто так. У меня всегда есть в рюкзаке мешочек – я собираю мусор. У меня даже мои дети умеют раздельно собирать отходы и выкидывать их. Повторяют за мной: если видят бутылку, донесут её до урны.

Перчатки, сменная одежда и обувь. На уборку активисты советуют надевать вещи, которые не жалко выпачкать. В последней акции участвовали 19 человек. Мусорный рейд занимает от полутора до пяти часов. Капитальную уборку зачастую разбивают обедом, берут собой чай и бутерброды.

Денис Тушинский, активист:

Даже в нашем районе мы убрали 4-5 парков. Да, не полностью. Но некоторые из них на значительный процент. Не так уж и мало. К сожалению, у нас на многих озеленённых территориях есть ещё строительный мусор. Мы выявляли несанкционированные свалки отходов и сообщали «Зеленстрою», районным администрациям. Во многих случаях эти свалки были ликвидированы.

Мусор складывают в 120-литровые пакеты. После – сортируют. Раздельно складывают стекло, пластик, жесть и отходы, которые не перерабатываются. Доверху набитые мешки отвозят в пункт приёма вторсырья. В чат загружают фотоотчёт. В сквере Фрунзенского района 4 человека за час с небольшим собрали почти 20 кг ненужного «добра».

Алексей Север, активист:

Я сам организовываю уборки с 18 лет. За 4 года я организовал около 40 уборок. Так же принимаю участие в «Уборочке». У меня есть свой проект. Есть группа в Инстаграм, есть группа ВКонтакте, там больше 2000 подписчиков.

Основатели проекта стажируются на социальном уикенде. Это специальная школа для активистов. Здесь учат продвигать проекты, создавать сайты, искать инвесторов и работать со СМИ. В феврале в Беларуси заработал чат-бот, который помогает сортировать мусор. Искусственный интеллект подсказывает, куда выбросить обёртку от шоколада, что делать с остатками еды и даже как распорядиться ненужной одеждой. Умный чат-бот подскажет белорусам, что делать с бытовым мусором Наталья Блыщик, сотрудник Центра экологических решений:

Больше 5 лет консультируем людей по раздельному сбору отходов. Эти вопросы довольно однотипные. Наша команда разработчиков этого приложения просто решила в один момент: давайте мы сделаем такое приложение, где люди сами будут узнавать.

Первый день существования интерактивной платформы ещё не достиг своего экватора, а экологический искусственный интеллект уже ответил на 1300 животрепещущих вопросов. Этот помощник выполняет ещё и роль советчика. Наталья Блыщик:

Он нам рассказывает: что это за пластик. Это полипропилен. Для чего он подходит, какие продукты можно хранить в полипропилене, и в каком виде этот пластик перерабатывается в нашей стране.