«Как говорится, она под погонами». Посмотрите, какие ретроавтомобили показали в Бресте в День ГАИ

Новости Беларуси. В любое время суток безопасные дороги. Службе ГАИ МВД Беларуси – 85 лет. Поздравление офицерам адресовал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развлекательные зоны развернули работу в семи населенных пунктах. Демонстрация служебных мотоциклов и машин, фотозоны и конкурсы – одна из самых ярких локаций организована в Бресте. Все детали рассказала Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

В Бресте насыщенная праздничная программа собрала на площади Ленина сотни жителей и гостей города, много молодых семей с маленькими детьми. Для них наши юбиляры в погонах устроили незабываемое шоу. Начался праздник с парада спецтехники.

Галина Буро:

Сегодня в автопарке сотрудников ГАИ автомобили нового модельного ряда. В батальоне ДПС 38 единиц служебного автотранспорта известных брендов. Изюминкой дня стал парад ретроавтомобилей и мотоциклов, на которых сотрудники Брестской ГАИ несли службу, начиная с 1950-х годов. Спецтехника вызвала большой интерес у зрителей, все хотели с ней сфотографироваться, желательно – за рулем.