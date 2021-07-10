«Как говорится, она под погонами». Посмотрите, какие ретроавтомобили показали в Бресте в День ГАИ

Новости Беларуси. В любое время суток безопасные дороги. Службе ГАИ МВД Беларуси – 85 лет. Поздравление офицерам адресовал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В любое время суток безопасные дороги. Службе ГАИ МВД Беларуси – 85 лет. Поздравление офицерам адресовал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развлекательные зоны развернули работу в семи населенных пунктах. Демонстрация служебных мотоциклов и машин, фотозоны и конкурсы – одна из самых ярких локаций организована в Бресте.
Все детали рассказала Галина Буро.
Галина Буро, корреспондент:
В Бресте насыщенная праздничная программа собрала на площади Ленина сотни жителей и гостей города, много молодых семей с маленькими детьми. Для них наши юбиляры в погонах устроили незабываемое шоу. Начался праздник с парада спецтехники.
Галина Буро:
Сегодня в автопарке сотрудников ГАИ автомобили нового модельного ряда. В батальоне ДПС 38 единиц служебного автотранспорта известных брендов. Изюминкой дня стал парад ретроавтомобилей и мотоциклов, на которых сотрудники Брестской ГАИ несли службу, начиная с 1950-х годов. Спецтехника вызвала большой интерес у зрителей, все хотели с ней сфотографироваться, желательно – за рулем.
Павел Овчинников, реставратор-коллекционер:
Техника 1971 года выпуска, Советского Союза. Ей 50 лет. Как говорится, она под погонами. То есть были версии гражданские, а были и под погонами.
– Я сидел два раза в двух машинах.
– Понравилось? Мигалку включал?
– Нет, не включал – я бибикал.
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Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием придут и поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста в День ГАИ?