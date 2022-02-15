Виктор Лискович: «Мы поддерживаем меценатов, которые дают нам возможность увидеть их экспонаты»

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшим направлением в деятельности Совета Республики. За 2021 год только комиссия по образованию и культуре разобрала более 900 заявлений. Вопросы поступают самые разные, в которых самостоятельно или с участием местной вертикали власти разобраться сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 февраля о своих проблемах и чаяниях белорусы рассказывали сенатору Виктору Лисковичу. За помощью обратились 10 человек. Звучали вопросы здравоохранения и выплат пособий многодетным семьям. Одно из обращений также касалось пенсионных начислений ликвидатору последствий на Чернобыльской АЭС. Задача сенаторов – помочь в решении проблем. Но иногда приходят в Совет Республики не за помощью, а с предложениями.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Коллекционер открывает свою выставку и просил просто безвозмездной помощи в том, чтобы подобные такие выставки – а он коллекционирует старые книги, музыкальные инструменты различные – была возможность детям посмотреть такие коллекции. Кончено же, детям надо смотреть подобные вещи. Мы поддерживаем меценатов, которые дают нам возможность увидеть их экспонаты. Это наша история, это воспитание нашей молодежи. Конечно же, мы такие проекты будем поддерживать.