Как готовят пожарных к боевым действиям? Они уже взяли в руки автоматы Калашникова

Новости Беларуси. Никто не будет защищать свой дом, как ты сам. Об этом не раз говорил белорусский лидер. Создать отряды народного ополчения – одно из недавних поручений главы государства. В случае военных действий они будут трансформироваться в партизанское движение. Продолжая тему укрепления обороноспособности страны, еще одно решение Президента – вооружить сотрудников МЧС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Спасатели взяли в руки оружие. Уже больше полугода МЧС начало заниматься проработкой вопроса о вооружении сотрудников на случай конфликта или военных действий в нашей стране. Такая задача поставлена Президентом главе ведомства.

От теории к практике. Сегодня спасатели уже отрабатывают свои навыки стрельбы из пистолета Макарова. Почувствовать порох удалось и мне. Я также на одно занятие встал в строй вместе с огнеборцами.

– Корреспондент Прокофьев три боевых патрона получил и осмотрел.

– Вас понял.

Корреспондент Прокофьев поразил цель одной пулей. Оценка – удовлетворительно. Неплохой результат на стрельбах показал и Владислав Щербинский. Офицер носит погоны с 2014-го, однако боевое оружие в руки в 2022 году он взял впервые. Сегодня парень и с легкостью выполняет упражнение по разборке и сборке пистолета Макарова. Действия уже отработаны до автоматизма.

Владислав Щербинский, старший инспектор Республиканского отряда спецназначения «Зубр» МЧС Беларуси:

Занятия по огневой подготовке проводятся регулярно и организованы на высоком уровне. Считаю, что каждый человек в погонах должен уметь обращаться с оружием.

На занятиях детально отрабатывается каждый элемент упражнений: положения стрельбы, спуск курка, прицеливание, хват оружия. Принцип – от простого к сложному. На начальных этапах особое внимание к классическим упражнениям, а только после вводятся элементы практической стрельбы – более скоростные.

Алексей Яцевич, главный инспектор по особым поручениям главного оперативно-аналитического управления МЧС Беларуси:

В органах и подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям по всей стране организована системная работа по подготовке и обучению личного состава владению оружием. Регулярно проводятся занятия по огневой подготовке, которые включают в себя теоретическую и практическую часть.

Еще один важный элемент подготовки, проведенный в ведомстве. В органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям оборудованы комнаты для хранения оружия, которое передано Министерством обороны. Порядок учета, выдачи работникам пистолетов Макарова и автоматов Калашникова регламентируют ведомственные документы. Они уже детально изучены, как и материальная часть оружия, и меры безопасности при обращении с ним. Сотрудники, за которыми закреплено вооружение, в обязательном порядке сдают зачеты.

Андрей Волчек, главный специалист управления материально-технического обеспечения МЧС Беларуси:

В комнатах хранится запас боеприпасов, необходимых для выполнения возложенных задач, а также для использования в учебных целях. Комнаты хранения оружия находятся под круглосуточной вооруженной охраной. Данная задача выполняется собственными силами личным составом дежурной смены.

А вот и предварительный итог по огневой подготовке офицеров-спасателей. Накануне в Минске прошли первые соревнования по стрельбе на Кубок министра по чрезвычайным ситуациям. Лучшего стрелка определяли с помощью пистолета Макарова. Участниками стали более 30 сотрудников ведомства.

Глеб Прокофьев:

Офицеры-спасатели стреляют из положения стоя с одной руки. Для них мишень в виде черного круга. На упражнение дается 3 пробных и 10 зачетных выстрелов.