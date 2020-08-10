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Теперь в Мяделе можно заняться водными видами спорта. Здесь открылся парк активного отдыха

10 августа 2020 15:45
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Новости Беларуси. Парк активного отдыха заработал в Мяделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь в Мяделе можно заняться водными видами спорта. Здесь открылся парк активного отдыха-1

Теперь здесь можно заняться водными видами спорта, а еще при желании интересно отдохнуть. Например, покататься на водных лыжах. Все под присмотром опытных тренеров, которые расскажут о технике безопасности.

Теперь в Мяделе можно заняться водными видами спорта. Здесь открылся парк активного отдыха-4

Открылся парк на базе спортивной школы. Он расположился на набережной озера Мястро, рядом с городским пляжем.

Теперь в Мяделе можно заняться водными видами спорта. Здесь открылся парк активного отдыха-7

Наталья Баран, заместитель директора СДЮШОР Мядельского района:
Конечно, у нас в планах дальнейшее развитие. На данный момент мы планируем закупить велосипеды, потому что, так как у нас на самом деле края очень красивые, у нас много озер и есть куда поехать, что посмотреть, прокат велосипедов очень актуален.

Теперь в Мяделе можно заняться водными видами спорта. Здесь открылся парк активного отдыха-10

Пока что я каталась только на ватрушке по воде, и это очень понравилось. Это очень весело и быстро.

Теперь в Мяделе можно заняться водными видами спорта. Здесь открылся парк активного отдыха-13

Парк активного отдыха будет работать до осени, но при теплой погоде срок действия увеличится.

# Туризм # общество # Наталья Баран # Фотофакт

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