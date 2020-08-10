Теперь в Мяделе можно заняться водными видами спорта. Здесь открылся парк активного отдыха

Новости Беларуси. Парк активного отдыха заработал в Мяделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь здесь можно заняться водными видами спорта, а еще при желании интересно отдохнуть. Например, покататься на водных лыжах. Все под присмотром опытных тренеров, которые расскажут о технике безопасности.

Открылся парк на базе спортивной школы. Он расположился на набережной озера Мястро, рядом с городским пляжем.

Наталья Баран, заместитель директора СДЮШОР Мядельского района:

Конечно, у нас в планах дальнейшее развитие. На данный момент мы планируем закупить велосипеды, потому что, так как у нас на самом деле края очень красивые, у нас много озер и есть куда поехать, что посмотреть, прокат велосипедов очень актуален.

Пока что я каталась только на ватрушке по воде, и это очень понравилось. Это очень весело и быстро.