USB-порты и устройства для людей на инвалидных колясках. Новый комфортный общественный транспорт появится в Минске

Новости Беларуси. Пополнение в парке пассажирского транспорта в Минске. До конца 2020 года появится 480 новых автобусов и троллейбусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Техника для городских и пригородных перевозок большой и особо большой вместимости. Для комфорта салон транспорта оснащен кондиционером и USB-портами, а для безопасности – низким уровнем пола, системой наклона кузова и устройствами для пассажиров на инвалидных колясках.

Елена Громыко, официальный представитель ГП «Минсктранс»:

Планируется поставка 330 автобусов марки МАЗ с двигателем экологического класса Евро-5. Из них 225 единиц большой вместимости и 105 единиц особо большой вместимости. Также планируется поставка 150 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, с запасом автономного хода в городском режиме до 15 километров.