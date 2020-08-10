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USB-порты и устройства для людей на инвалидных колясках. Новый комфортный общественный транспорт появится в Минске

10 августа 2020 15:46
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Новости Беларуси. Пополнение в парке пассажирского транспорта в Минске. До конца 2020 года появится 480 новых автобусов и троллейбусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

USB-порты и устройства для людей на инвалидных колясках. Новый комфортный общественный транспорт появится в Минске-1

Техника для городских и пригородных перевозок большой и особо большой вместимости. Для комфорта салон транспорта оснащен кондиционером и USB-портами, а для безопасности – низким уровнем пола, системой наклона кузова и устройствами для пассажиров на инвалидных колясках.

USB-порты и устройства для людей на инвалидных колясках. Новый комфортный общественный транспорт появится в Минске-4

Елена Громыко, официальный представитель ГП «Минсктранс»:
Планируется поставка 330 автобусов марки МАЗ с двигателем экологического класса Евро-5. Из них 225 единиц большой вместимости и 105 единиц особо большой вместимости. Также планируется поставка 150 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, с запасом автономного хода в городском режиме до 15 километров.

USB-порты и устройства для людей на инвалидных колясках. Новый комфортный общественный транспорт появится в Минске-7

Также к концу 2020 года в Минске появятся 9 новейших низкопольных электробусов. Запас автономного хода – до 60 километров. Новые машины оснащены умной системой подсчета пассажиров.

# Общественный транспорт # общество # Елена Громыко # Фотофакт

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