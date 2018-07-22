Как гимнастика помогает 80-летнему часовщику из Крупок?

Новости Беларуси. А это повелитель времени из Крупок. Хотя личный тайминг ему нипочем. В свои слегка за 80 он продолжает ходить на работу в комбинат бытового обслуживания, чтобы другие не сетовали, что их часы остановились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им за 80, а они ни дня не могут без работы. Четыре реальные истории белорусов-трудоголиков

Галантный часовой мастер без дрожи в руках с ювелирной точностью работает с микромеханизмами и миниатюрными деталями уже 60 лет. Будильники, ходики, наручные «командирские». Напористый часовщик заставляет все вещи заново идти.

Эдуард Закревский, часовой мастер комбината бытового обслуживания:

Хочу быть полезным людям, а сидеть дома – неинтересно! Привозят даже из Минска и я делаю. Домой прихожу – гимнастикой занимаюсь, двигаюсь часто, по двору хожу. Перед сном опять гимнастикой занимаюсь, чтобы быть в строю, рука не тряслась. Вот и весь вопрос.