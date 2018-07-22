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Как гимнастика помогает 80-летнему часовщику из Крупок?

22 июля 2018 19:35
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Новости Беларуси. А это повелитель времени из Крупок. Хотя личный тайминг ему нипочем. В свои слегка за 80 он продолжает ходить на работу в комбинат бытового обслуживания, чтобы другие не сетовали, что их часы остановились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Им за 80, а они ни дня не могут без работы. Четыре реальные истории белорусов-трудоголиков

Как гимнастика помогает 80-летнему часовщику из Крупок?-1

Галантный часовой мастер без дрожи в руках с ювелирной точностью работает с микромеханизмами и миниатюрными деталями уже 60 лет. Будильники, ходики, наручные «командирские». Напористый часовщик заставляет все вещи заново идти.

Как гимнастика помогает 80-летнему часовщику из Крупок?-4

Эдуард Закревский, часовой мастер комбината бытового обслуживания:
Хочу быть полезным людям, а сидеть дома – неинтересно! Привозят даже из Минска и я делаю. Домой прихожу – гимнастикой занимаюсь, двигаюсь часто, по двору хожу. Перед сном опять гимнастикой занимаюсь, чтобы быть в строю, рука не тряслась. Вот и весь вопрос.

Как гимнастика помогает 80-летнему часовщику из Крупок?-7

Его сердце работает в такт стрелки секундомера. Здоровый секрет Эдуарда Карловича в том, что по жизни он не злоупотребляет и душою тянется к натуре (пенсионер знатный садовод), да и с молодости мужчина – адепт кардинального ЗОЖ, до декабря окунается в проруби.

# Профессии # общество # Эдуард Закревский # Фотофакт

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