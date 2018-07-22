«Я абсолютно случайно узнала её возраст и для меня это было шоком». Как работает старейший педиатр Минска

Новости Беларуси. С фонендоскопом на шеи она уже больше полувека. Ее подзарядка – ежедневное детское «агу», а сколько за все время через ее прием прошло пациентов исчисляется десятками тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Старейший педиатр Минска работает в 37-ой поликлинике. С опытным врачом постоянно консультируются коллеги помоложе. Ведь на своем веку Дана Куприянова повидала на практике такие болезни, которые сейчас можно встретить едва ли в медсправочнике. Им за 80, а они ни дня не могут без работы. Четыре реальные истории белорусов-трудоголиков

Дана Куприянова, врач-педиатр:

И дифтерия, и скарлатина, были очень тяжелые случаи. Дети погибали. Но сейчас благодаря прививкам, которые все делают, эти заболевания ушли.



Клинический прием закончен. И Дана Станиславовна выдвигается на участок. Ее метеорской скорости передвижения позавидует молодежь.

Чтобы снизить нагрузку на суставы, врач на лестнице перепрыгивает через ступеньку. Не проблема пешком добраться и до 19 этажа.