«Я абсолютно случайно узнала её возраст и для меня это было шоком». Как работает старейший педиатр Минска

Новости Беларуси. С фонендоскопом на шеи она уже больше полувека. Ее подзарядка – ежедневное детское «агу», а сколько за все время через ее прием прошло пациентов исчисляется десятками тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. С фонендоскопом на шеи она уже больше полувека. Ее подзарядка – ежедневное детское «агу», а сколько за все время через ее прием прошло пациентов исчисляется десятками тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Старейший педиатр Минска работает в 37-ой поликлинике. С опытным врачом постоянно консультируются коллеги помоложе. Ведь на своем веку Дана Куприянова повидала на практике такие болезни, которые сейчас можно встретить едва ли в медсправочнике.
Им за 80, а они ни дня не могут без работы. Четыре реальные истории белорусов-трудоголиков
Дана Куприянова, врач-педиатр:
И дифтерия, и скарлатина, были очень тяжелые случаи. Дети погибали. Но сейчас благодаря прививкам, которые все делают, эти заболевания ушли.
Клинический прием закончен. И Дана Станиславовна выдвигается на участок. Ее метеорской скорости передвижения позавидует молодежь.
Чтобы снизить нагрузку на суставы, врач на лестнице перепрыгивает через ступеньку. Не проблема пешком добраться и до 19 этажа.
Вероника Гришкова, мама:
Я абсолютно случайно узнала ее возраст и для меня это было шоком. Мы каждый день видим, как она оббегает весь район. Очень быстро его обходит. Каждого обследует, всегда очень активна, внимательна и, конечно, ты никогда в жизни не можешь предположить, что такой возраст.