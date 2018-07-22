Им за 80, а они ни дня не могут без работы. Четыре реальные истории белорусов-трудоголиков

Новости Беларуси. Вернемся к встрече Президента с заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной. Одна из тем, которая затрагивалась в ходе разговора, – содействие занятости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ