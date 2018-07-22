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Им за 80, а они ни дня не могут без работы. Четыре реальные истории белорусов-трудоголиков

22 июля 2018 19:36
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Новости Беларуси. Вернемся к встрече Президента с заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной. Одна из тем, которая затрагивалась в ходе разговора, – содействие занятости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ

Им за 80, а они ни дня не могут без работы. Четыре реальные истории белорусов-трудоголиков-1

Герои репортажа Анастасии Дехтяр – ярчайший пример того, что государственная поддержка чрезвычайно важна, но главное – желание трудиться. Скажите, вот как, глядя на них, на вот такое старшее поколение, может не появиться желание работать, не быть заинтересованным в развитии страны?

Им за 80, а они ни дня не могут без работы. Четыре реальные истории белорусов-трудоголиков-4

Трудовые отношения этих героев скорее смахивают на любовный. Ведь жизнь после пенсионного рубежа уже несколько десятилетий продолжается в добровольном рабочем русле. И эти людям «золотой поры» невдомек, что такое «профвыгорание» и тем более – тунеядство.

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# Профессии # общество # Фотофакт

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