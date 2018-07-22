Говорю: «Неужели я дура?!». Бухгалтер из Вилейки 64 года проводит финансовые операции и отчитывается перед налоговой

Новости Беларуси. Это уже человек-легенда всей Вилейки. 64 года стажа, ветеран труда. Главный бухгалтер и в свои 81 все никак не может распрощается с миром цифр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Это уже человек-легенда всей Вилейки. 64 года стажа, ветеран труда. Главный бухгалтер и в свои 81 все никак не может распрощается с миром цифр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас работает «по удаленке». Одним кликом богиня калькулятора проводит финансовые операции и отчитывается перед налоговой.
Им за 80, а они ни дня не могут без работы. Четыре реальные истории белорусов-трудоголиков
Когда в конце 90-х настала эра массовой компьютеризации, Галина Михайловна думала ее профессиональная эпоха на закате. Но директор вцепился в специалиста и трудоголика высшей пробы мертвой хваткой и купил ПК. Так из «чайника» она превратилась в продвинутого пользователя.
Галина Коваленко, главный бухгалтер частного предприятия:
Сама села, встрепенулась. Говорю: «Неужели я дура?!». Вот так и начала. В 1994 году было 25 видов налогов, вы представляете? На 25 видов надо сделать расчет. А сейчас упрощенная система: реализация умножила на 5% – и все.