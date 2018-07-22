«Ни в коем случае не стремиться стоять над людьми». Председатель колхоза более 50 лет в профессии

Новости Беларуси. Это его 50-ый сезон по счету. В СПК «50 лет Октября» все эти годы он проводит свою сельскохозяйственную революцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Это его 50-ый сезон по счету. В СПК «50 лет Октября» все эти годы он проводит свою сельскохозяйственную революцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Георгию Куприяновичу – полгода тому исполнилось 85. А он все с тем же юношеским максимализмом смотрит на родные нивы. Главный принцип хозяина угодий – «не отступать!»
Им за 80, а они ни дня не могут без работы. Четыре реальные истории белорусов-трудоголиков
Григорий Шпаков, председатель правления СПК «50 лет Октября» Речицкого района:
Ни в коем случае не стремиться стоять над людьми, а быть в месте с людьми. И решать общие вопросы.
4-метровая кукуруза – зеленеющий катализатор всей экономики хозяйства, в штате которого 250 человек. Молоко и мясо основная специализация СПК. Георгий Шпаков помнит, в первые годы как пришел в колхоз сдавали по 3 тонны «белого золота» в день, теперь – 36. Впрочем, оставаться в кресле босса и быть в рабочем тонусе столько лет ему в прямом смысле позволяют люди.
Григорий Шпаков:
Дает эту жизнеспособность, когда видишь, что люди, с которыми работаешь, тебе доверяют. Чувствуешь, что ты нужен.