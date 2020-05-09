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Перекличка городов-героев, новые аранжировки. Чем удивит праздничный концерт на площади Победы к 9 Мая

09 мая 2020 15:40
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Новости Беларуси. «Во славу общей Победы». Международная акция памяти героев Великой Отечественной войны 9 Мая завершится праздничным концертом в самом сердце Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим вечером на площади Победы зазвучат фронтовые песни в совершенно новых аранжировках.

С подробностями праздничного дня наш корреспондент Ксения Худолей.

Перекличка городов-героев, новые аранжировки. Чем удивит праздничный концерт на площади Победы к 9 Мая-1

Ксения Худолей, корреспондент:
«Огневые годы пройдены,
Отпылали ковыли.
Молодую нашу Родину
Мы в боях уберегли».

Это строки из фронтовой песни Владимира Харитонова, одной из сотен таких песен, написанных там, в окопах, под аккомпанемент вражеских канонад. Сейчас немногие из нас могут наизусть вспомнить вот эти военные исповеди, но именно они сегодня на площади Победы зазвучат с новой силой и вновь наполнятся сакральным смыслом.

Перекличка городов-героев, новые аранжировки. Чем удивит праздничный концерт на площади Победы к 9 Мая-4

Концерт «Во славу общей Победы» начнется в половине десятого вечера на площади Победы и завершит международный марафон памяти акции «Во славу общей Победы». У монумента Победы на сцене пройдет перекличка городов-героев. Музыкальная перекличка – это концепция концерта, ее придерживаются режиссеры. Песни с широкой географией, глубоким смыслом споют «Песняры», «Купалинка», «Спадчына», военные коллективы, солисты Большого театра. Также выступят современные артисты и авторы. О подвиге дедов и прадедов также сегодня споет группа Litesound.

Солисты группы Litesound рассказали о дедушке: из окопа в окоп пробирался, чтобы донести частичку души музыки бойцам

Перекличка городов-героев, новые аранжировки. Чем удивит праздничный концерт на площади Победы к 9 Мая-7

Ксения Худолей:
Этим вечером на площади Победы воедино сольются архитектурная акустика самой площади и такие символичные декорации. Сцену оборудовали буквально за несколько дней. Качество звука действительно профессиональное. А на панорамном экране, что позади меня (его длина, кстати, 46 метров), можно будет увидеть все, что происходит на сцене. Поэтому, я думаю, будет на что посмотреть и что послушать, ведь военным песням, песням Победы так хочется подпевать.

# Великая Отечественная война # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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