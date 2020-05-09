«Рука висит на куске, связанная ещё с телом. Я это прибинтовывал и отправлял в тыл». 103-летний врач вспоминает о войне

75 лет со дня триумфа. Свидетелей войны все меньше, а потому их воспоминания все дороже для нас. Так важно услышать каждого, кто видел все своими глазами.
75 лет со дня триумфа. Свидетелей войны все меньше, а потому их воспоминания все дороже для нас. Так важно услышать каждого, кто видел все своими глазами.
Ангелы-хранители. Так на войне многие прозвали медиков. И это вовсе не метафора, а самая настоящая правда. Они спасали раненых посреди бомбежек и пуль, поставили на ноги и вернули в строй 70 с лишним процентов бойцов. Но по массовости потерь врачи были на втором месте – после пехоты. Девушки прямо со школьной скамьи рвались в медсестры, чтобы тоже сражаться за Победу.
Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела музея Великой Отечественной войны:
Представьте, она весит 45 кг, а раненые 80-90. С амуницией. Еще надо было вытаскивать обязательно с оружием. Если не вытащишь с оружием, то еще будешь и наказана. И засчитают тебе как спасенного раненого. Были медсестры, которые даже вели за собой в бой. Зина Самсонова подняла в атаку целый батальон, когда погиб комбат. Она погибла, но высота была взята.
Валентина Мазанова, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда человек терял много крови и когда привозили в медсанбат, то рядом с раненым ложилась сестра, и из вены в вену переливали кровь.
В 18 лет она стала саниструктором в Сибирской дивизии, а в 1944 году попала на I Белорусский фронт. Жуткий крик раненых до сих пор стоит в ушах. Донести до медсанбата на плащ-палатке удавалось не всех. Медсестра прощалась за бойцов в письмах, и отправляла печальные весточки их родным.
Валентина Мазанова:
Начались первые бои, первые перевязки, и меня ранило шальной пулей, перебило нижнюю челюсть. Я не могла кушать. Один хирург 4 часа оперировал (прим. ред. – раненого), прострелен был весь кишечник пробит, и он доставал все и прощупывал, где ранение. Еле дошел до сидения, санитары принесли горячего чая, чтобы он пришел в себя.
О войне Федор Поливников узнал на лекции в Военно-медицинской академии. Эшелоном всех студентов отправили в Самарканд. Там получили дипломы, и сразу на Западный фронт – освобождать Смоленщину. На передовой молодому специалисту удавалось организовать всё и всех.
Федор Поливников, ветеран Великой Отечественно войны, полковник медицинской службы в отставке:
Во врачебной сумке был перевязочный материал, шприц и так далее. Я уже сразу знал, где раненый, потому что со мной находился командир, который управлял боем. Я направлял или фельдшера, или санинструктора. И приходили ко мне раненые непосредственно с поля боя: рука висит на куске, связанная еще с телом. Я это прибинтовывал и отправлял в тыл.
Порой конечности ампутировали в полевых условиях: ножовка, спирт и сила воли. Случай с раненым танкистом Федор Иосифович помнит по сей день.
Федор Поливников:
Раненого погрузил, и сам рядом с башней. А когда танк шел в передовой, меня веткой сбросило в сторону танка. Опять на танк забрался вместе с раненым, и раненого погрузил. И вывез с передовой непосредственно в безопасное место.
Вместе с 3-м Белорусским фронтом Федор Поливников дошел до Кёнисберга. О подвигах напоминает россыпь наград на кителе. Правда, этот Орден Отечественной войны мог стоить ему жизни. Тогда в блокадном Ленинграде бомба попала в общежитие. Из завалов медика откопали только на вторые сутки. С ранением и контузией. Сберегли, чтобы он сберег других. Эвакуировал больных и детей на лодке в тыл и вел борьбу с диверсантами.
Федор Поливников:
125 грамм хлеба и, честно говоря, я чувствовал себя нормально. Всегда на 3 части разрезал. Карточка – можешь этот хлеб на месяц вперед. Так мы не сдавали эту карточку, чтобы хлеб не увозить с Ленинграда. Оставляли на месте неотоваренную. Это уже как самопожертвование для отстающих.
И если фронт хорошо снабжали медикаментами, то в партизанских рядах катастрофически не хватало ни лекарств, ни врачей. Помогал лес. Согревались отварами трав, от чесотки спасались березовым дегтем. Болеть было некогда.
Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела музея Великой Отечественной войны:
Когда партизанам забрасывали оружие в мешках огромных, то внутри выстилали ватой. И ее стирали, кипятили и использовали как перевязочный материал. Иногда, например, захватывали такие интересные предметы, как зубную бормашину – отряд мстителей Минской области. И с помощью нее зубы уже лечили специалисты. В начале всего это были обыкновенные плоскогубцы.
Валентина Мазанова:
На вшивость проверяли каждое утро. Ставили бочку, наливали воды, вода кипела и паром голову мыли. Брали снег в котелок, растапливали, на улицу выхолили и друг друга поливали.
Пережить войну нашим героям помогла вера и любовь. Будущего мужа медсестра Валентина повстречала на фронте и вместе с ним дошла до Берлина. Там же и расписались на полвека счастливой жизни.
Романы поднимали боевой дух и Федору Поливникову. Сегодня ему 103 года, но он полон энергии.
Федор Поливников:
Я в старшего артиллерийского полка. Со мной всегда были девушки. Прибыло пополнение женщин – мне дивизионный врач звонит, Федор Иосифович: «Приезжай, выбирай себе невест!»
О своих подвигах герои 75-летия не любят рассказывать. Война высушила все слезы и закалила на всю жизнь. Все, чего хотят ветераны – мирного неба.