«Рука висит на куске, связанная ещё с телом. Я это прибинтовывал и отправлял в тыл». 103-летний врач вспоминает о войне

75 лет со дня триумфа. Свидетелей войны все меньше, а потому их воспоминания все дороже для нас. Так важно услышать каждого, кто видел все своими глазами.

Ангелы-хранители. Так на войне многие прозвали медиков. И это вовсе не метафора, а самая настоящая правда. Они спасали раненых посреди бомбежек и пуль, поставили на ноги и вернули в строй 70 с лишним процентов бойцов. Но по массовости потерь врачи были на втором месте – после пехоты. Девушки прямо со школьной скамьи рвались в медсестры, чтобы тоже сражаться за Победу.

Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела музея Великой Отечественной войны:

Представьте, она весит 45 кг, а раненые 80-90. С амуницией. Еще надо было вытаскивать обязательно с оружием. Если не вытащишь с оружием, то еще будешь и наказана. И засчитают тебе как спасенного раненого. Были медсестры, которые даже вели за собой в бой. Зина Самсонова подняла в атаку целый батальон, когда погиб комбат. Она погибла, но высота была взята.

Валентина Мазанова, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда человек терял много крови и когда привозили в медсанбат, то рядом с раненым ложилась сестра, и из вены в вену переливали кровь.

В 18 лет она стала саниструктором в Сибирской дивизии, а в 1944 году попала на I Белорусский фронт. Жуткий крик раненых до сих пор стоит в ушах. Донести до медсанбата на плащ-палатке удавалось не всех. Медсестра прощалась за бойцов в письмах, и отправляла печальные весточки их родным.

Валентина Мазанова:

Начались первые бои, первые перевязки, и меня ранило шальной пулей, перебило нижнюю челюсть. Я не могла кушать. Один хирург 4 часа оперировал (прим. ред. – раненого), прострелен был весь кишечник пробит, и он доставал все и прощупывал, где ранение. Еле дошел до сидения, санитары принесли горячего чая, чтобы он пришел в себя.

О войне Федор Поливников узнал на лекции в Военно-медицинской академии. Эшелоном всех студентов отправили в Самарканд. Там получили дипломы, и сразу на Западный фронт – освобождать Смоленщину. На передовой молодому специалисту удавалось организовать всё и всех.

Федор Поливников, ветеран Великой Отечественно войны, полковник медицинской службы в отставке:

Во врачебной сумке был перевязочный материал, шприц и так далее. Я уже сразу знал, где раненый, потому что со мной находился командир, который управлял боем. Я направлял или фельдшера, или санинструктора. И приходили ко мне раненые непосредственно с поля боя: рука висит на куске, связанная еще с телом. Я это прибинтовывал и отправлял в тыл.

Порой конечности ампутировали в полевых условиях: ножовка, спирт и сила воли. Случай с раненым танкистом Федор Иосифович помнит по сей день. Федор Поливников:

Раненого погрузил, и сам рядом с башней. А когда танк шел в передовой, меня веткой сбросило в сторону танка. Опять на танк забрался вместе с раненым, и раненого погрузил. И вывез с передовой непосредственно в безопасное место.

Вместе с 3-м Белорусским фронтом Федор Поливников дошел до Кёнисберга. О подвигах напоминает россыпь наград на кителе. Правда, этот Орден Отечественной войны мог стоить ему жизни. Тогда в блокадном Ленинграде бомба попала в общежитие. Из завалов медика откопали только на вторые сутки. С ранением и контузией. Сберегли, чтобы он сберег других. Эвакуировал больных и детей на лодке в тыл и вел борьбу с диверсантами.

Федор Поливников:

125 грамм хлеба и, честно говоря, я чувствовал себя нормально. Всегда на 3 части разрезал. Карточка – можешь этот хлеб на месяц вперед. Так мы не сдавали эту карточку, чтобы хлеб не увозить с Ленинграда. Оставляли на месте неотоваренную. Это уже как самопожертвование для отстающих. И если фронт хорошо снабжали медикаментами, то в партизанских рядах катастрофически не хватало ни лекарств, ни врачей. Помогал лес. Согревались отварами трав, от чесотки спасались березовым дегтем. Болеть было некогда.

Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела музея Великой Отечественной войны:

Когда партизанам забрасывали оружие в мешках огромных, то внутри выстилали ватой. И ее стирали, кипятили и использовали как перевязочный материал. Иногда, например, захватывали такие интересные предметы, как зубную бормашину – отряд мстителей Минской области. И с помощью нее зубы уже лечили специалисты. В начале всего это были обыкновенные плоскогубцы.

Валентина Мазанова:

На вшивость проверяли каждое утро. Ставили бочку, наливали воды, вода кипела и паром голову мыли. Брали снег в котелок, растапливали, на улицу выхолили и друг друга поливали.

Пережить войну нашим героям помогла вера и любовь. Будущего мужа медсестра Валентина повстречала на фронте и вместе с ним дошла до Берлина. Там же и расписались на полвека счастливой жизни.

Романы поднимали боевой дух и Федору Поливникову. Сегодня ему 103 года, но он полон энергии.

Федор Поливников:

Я в старшего артиллерийского полка. Со мной всегда были девушки. Прибыло пополнение женщин – мне дивизионный врач звонит, Федор Иосифович: «Приезжай, выбирай себе невест!»