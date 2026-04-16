Как формируется новое поколение аграриев, обсудили в Горецкой сельхозакадемии
Подготовка кадров для аграрной отрасли выходит на первый план – в условиях, когда земля требует не только труда, но и современных знаний, технологий и ответственности за результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как формируется новое поколение специалистов, почему ставка делается на практику и цифровизацию и какую роль играют молодые кадры уже сегодня, в разгар посевной кампании? Об этом говорили в Горецкой сельхозакадемии – одном из главных центров подготовки аграриев страны.
С высокой вероятностью в этом зале будущие руководители, а может, и министры. И это не случайно. Горецкая сельхозакадемия по праву считается кузницей кадров высокого уровня. За свою историю она выпустила более 100 тысяч специалистов. Каждый второй руководитель сельхозпредприятия страны отсюда. Самый известный выпускник – глава государства.
А потому и разговор с такой аудиторией прямой и открытый. Круг вопросов самый разный. Но первый и главный – Чернобыль. Не как трагедия, а как экзамен, который Беларусь сдала. Сегодня эти земли снова в обороте. Беларусь прошла сложный путь. И те, кто выйдет в поля, должны понимать цену, которую заплатили за то, чтобы эта земля снова кормила.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
В первую очередь профессорско-преподавательский состав хорошо знаком с этой тематикой. Поскольку на протяжении последних 30 лет в нашей стране целый комплекс мероприятий реализован по созданию этих самых безопасных продуктов на чернобыльских территориях.
И вот та программа, которая реализовывалась, программа, которую заставил все государственные органы и отрасли нашей страны реализовать Президент, привела к тем показателям и результатам, которые мы сегодня наблюдаем. И лес, и поля, и продукты, которые там возделывают, действительно отвечают всем стандартам безопасной продукции.
Государство вложило в эти земли колоссальные средства, и от них ждут отдачи. Но она невозможна без человеческого ресурса. Без тех, кто будет здесь работать, принимать решения, внедрять технологии. Поэтому сегодня стране нужны специалисты, которые добавят землям экономической ценности. Ставку делают на эффективность: больше урожая, больше молока и мяса, качественных продуктов питания, которые уже сегодня приносят каждый пятый доллар в казну государства.
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