Как формируется новое поколение аграриев, обсудили в Горецкой сельхозакадемии

Подготовка кадров для аграрной отрасли выходит на первый план – в условиях, когда земля требует не только труда, но и современных знаний, технологий и ответственности за результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как формируется новое поколение специалистов, почему ставка делается на практику и цифровизацию и какую роль играют молодые кадры уже сегодня, в разгар посевной кампании? Об этом говорили в Горецкой сельхозакадемии – одном из главных центров подготовки аграриев страны.

С высокой вероятностью в этом зале будущие руководители, а может, и министры. И это не случайно. Горецкая сельхозакадемия по праву считается кузницей кадров высокого уровня. За свою историю она выпустила более 100 тысяч специалистов. Каждый второй руководитель сельхозпредприятия страны отсюда. Самый известный выпускник – глава государства. А потому и разговор с такой аудиторией прямой и открытый. Круг вопросов самый разный. Но первый и главный – Чернобыль. Не как трагедия, а как экзамен, который Беларусь сдала. Сегодня эти земли снова в обороте. Беларусь прошла сложный путь. И те, кто выйдет в поля, должны понимать цену, которую заплатили за то, чтобы эта земля снова кормила.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

В первую очередь профессорско-преподавательский состав хорошо знаком с этой тематикой. Поскольку на протяжении последних 30 лет в нашей стране целый комплекс мероприятий реализован по созданию этих самых безопасных продуктов на чернобыльских территориях. И вот та программа, которая реализовывалась, программа, которую заставил все государственные органы и отрасли нашей страны реализовать Президент, привела к тем показателям и результатам, которые мы сегодня наблюдаем. И лес, и поля, и продукты, которые там возделывают, действительно отвечают всем стандартам безопасной продукции.