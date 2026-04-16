Юрий Фролов встретился с трудовым коллективом Минского отделения БелЖД

Чернобыль: от возрождения до устойчивого развития. Эту тему обсудили в трудовом коллективе Минского отделения Белорусской железной дороги. В единый день информирования встречу с работниками провел помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску Юрий Фролов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минское отделение Белорусской железной дороги – одно из крупнейших в стране. Здесь трудятся почти 12 тысяч человек. Предприятие расположено на территории трех областей и выполняет порядка 28 % всех грузоперевозок и около 50 % пассажирских.
Юрий Фролов подчеркнул, что спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС тема остается актуальной для страны. Государство продолжает восстанавливать территории и возвращать их в хозяйственный оборот.
Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Тема действительно очень важная. И людям нужно рассказать об этом. Рассказать о том, что сделано, чтобы эти территории остались полноценными, остались вовлеченными в хозяйственный оборот, какие меры социальной поддержки государством организованы для населения. И, конечно, те перспективы, которые есть, в том числе перспективы развития атомной энергетики. На сегодня вопросы безопасности этой энергетики наиболее важные, и Белорусская атомная электростанция, которую мы построили в Островце, одна из самых безопасных в мире.
Единый день информирования проводится каждый третий четверг месяца. Встречи организуют в трудовых коллективах предприятий и организаций города, где обсуждаются важные общественно-политические темы.