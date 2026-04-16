Юрий Фролов встретился с трудовым коллективом Минского отделения БелЖД

Чернобыль: от возрождения до устойчивого развития. Эту тему обсудили в трудовом коллективе Минского отделения Белорусской железной дороги. В единый день информирования встречу с работниками провел помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску Юрий Фролов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минское отделение Белорусской железной дороги – одно из крупнейших в стране. Здесь трудятся почти 12 тысяч человек. Предприятие расположено на территории трех областей и выполняет порядка 28 % всех грузоперевозок и около 50 % пассажирских. Юрий Фролов подчеркнул, что спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС тема остается актуальной для страны. Государство продолжает восстанавливать территории и возвращать их в хозяйственный оборот.