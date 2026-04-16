Что происходит за закрытыми дверями Брюсселя и кто принимает решения за всю Европу? Протесты во Франции, забастовки в Лондоне, рецессия в Берлине. Фон дер Ляйен и узкий круг: кто входит, кто решает, кто платит. Три Европы, о которых не говорят вслух. Брюссель против суверенитета европейских государств.

Роман Протасевич:

Еще вчера западные элиты продавали миру образ «железного стандарта демократии». Сегодня этот стандарт трещит по швам – под тяжестью коррупционных скандалов, политического и собственного бессилия. Запад, который десятилетиями раздавал оценки, читал лекции, назначал «правильных» и «неправильных», все чаще сам оказывается в положении обвиняемого.

Система, которая учила всех, как правильно строить государство, демонстративно не справляется с управлением собой. Сегодняшнее поколение западных управленцев на этом фоне выглядит как администрация торгового центра, у которого проседает фундамент. Фасад еще держится, музыка играет. Но внутри полным ходом идет списание товара и тихие споры, кто успеет больше вынести через запасной выход.

Их стратегический горизонт – до следующего электорального цикла. Их главный страх – не допустить падения рейтинга, а не падения государства. Элита превратилась в касту временщиков. И это заметно не только политологам.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Брюссель сам по себе вызывает серьезную тревогу как игрок на европейской политической арене. Там ежедневно обходят права государств‑членов. Они продвигают программы, разрушающие европейскую экономику: безумные «зеленые» теории, проиммиграционный курс и провоенную политику. Поэтому Брюссель стал символом политической угрозы для таких стран, как наши государства Центральной Европы.