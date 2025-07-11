Дзиодзина: характер «Славянского базара» транслирует ценность принятия самобытности стран и культур

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Вчера, открывая музыкальный фестиваль «Славянский базар», Александр Лукашенко подчеркнул, что у истоков этого мероприятия стояли идеи душевного единения, дружелюбия и принятия. Эти же тезисы близки и его политике, с которой он подходит к международным контактам. «Без ксенофобии, без всяких предрассудков. Честно и открыто», – как он и сам отметил во время открытия. Эти же идеи близки тем, кто приехал на музыкальное мероприятие в Витебск. Но помимо того, что зрителей и участников объединил интерес к творчеству и душевно-праздничная атмосфера фестиваля, на сегодняшний день подобные мероприятия выступают в качестве островка спокойствия. Где мир все еще остается нормальным, понятным, относительно предсказуемым и вполне логичным. Турбулентный характер новой реальности этого требует, люди душевно тянутся к восполнению сил в атмосфере определенности, безопасности и принятия, несмотря на то, что вокруг люди разные.

Почему на сегодняшний день это стало особой потребностью? Неопределенный мир держит общество в более сильном психологическом напряжении, длительный период пребывать при таких условиях человеку сложно, нужна платформа для восполнения сил. А что из себя представляет музыкальный фестиваль? Это возможность прожить эмоции: сбросить старые и обрести новые. В последствии это станет опорой в том, чтобы, вернувшись в особенно неопределенный мир, продолжать выдерживать напряжение.