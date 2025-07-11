«Лучшие представители каждой страны» – о конкурсе исполнителей эстрадной песни поговорили с Этери Бериашвили

Ольга Бурлакова, ведущая: Жеребьевка [XXXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» – прим. ред.] – очень ответственный день. Непонятно, как такие люди вообще могут судить других талантливых людей, когда все, казалось бы, прекрасны. Лучшие из лучших из каждой страны. Как вам это удается?

Этери Бериашвили, певица, педагог по вокалу:

Тут, наверное, срабатывает еще такой момент: уже когда идет среди титанов бой… То есть это люди, отобранные из каждой страны, лучшие представители каждой страны. Уже когда они встречаются – у кого нервы крепче, опыта больше, тот и выигрывает, и получает. То есть тот и показывает большую стабильность. То есть тут нужна обязательно стабильность и стрессоустойчивость.

Ольга Бурлакова:

Кстати, это здорово, что вы сделали акцент на этом. Мы сколько раз задавали этот вопрос – никто не говорил про стрессоустойчивость, а ведь это очень важное качество. Можно настолько переволноваться, что вообще ничего не выдать. Все, что ты умел, репетировал, забыть.

Этери Бериашвили:

А волнение-то от чего происходит? Именно такое волнение, которое деструктивное. Оно происходит от отсутствия опыта. Поэтому, когда на такие масштабные фестивали приходят детки совсем 18, 19-летние – разумеется, у них опыта нет. Любая какая-то внештатная ситуация – бейджик не выдали, на бейджик что-то не приклеили, может выбить из колеи. Нервы срабатывают. А у профессионала, который просто корнями уже врос в сцену, у этого профессионала – ничего. Ему ничего не помешает выйти. То есть все он отбрасывает, как хвост ящерица. Вот они отбросили этот стресс, вышли.