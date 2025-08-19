Как Федерация профсоюзов помогает аграриям во время уборочной? Рассказал Юрий Сенько

В Беларуси большинство районов показывают лучший результат, чем в прошлом году. Там, где уже справились с жатвой, именно так. В целом по стране урожайность колосовых выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погодные условия хоть и внесли некоторые коррективы, но аграрии справляются со своими задачами. Вот и в хозяйстве с символичным названием «Святая Воля» – это в Ивацевичском районе Брестской области – практически завершили уборку.

Василий Тысевич, комбайнер ОАО «Святая Воля»:

В прошлом году было немного тяжелее, в этом – лучше было, даже урожай лучше был. Все экипажи – кто понамолачивал тысячу и более тысячи. Заработная плата поднимается, вопросов нет. Высококлассные специалисты в Беларуси всегда были и будут в почете. Отдельное внимание уделяется созданию условий труда. Их соответствие нормам контролируют профсоюзы. Традиционно они сопровождают уборочную кампанию.