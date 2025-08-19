Как Федерация профсоюзов помогает аграриям во время уборочной? Рассказал Юрий Сенько

В Беларуси большинство районов показывают лучший результат, чем в прошлом году. Там, где уже справились с жатвой, именно так. В целом по стране урожайность колосовых выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погодные условия хоть и внесли некоторые коррективы, но аграрии справляются со своими задачами. Вот и в хозяйстве с символичным названием «Святая Воля» – это в Ивацевичском районе Брестской области – практически завершили уборку.
Василий Тысевич, комбайнер ОАО «Святая Воля»:
В прошлом году было немного тяжелее, в этом – лучше было, даже урожай лучше был. Все экипажи – кто понамолачивал тысячу и более тысячи. Заработная плата поднимается, вопросов нет.
Высококлассные специалисты в Беларуси всегда были и будут в почете. Отдельное внимание уделяется созданию условий труда. Их соответствие нормам контролируют профсоюзы. Традиционно они сопровождают уборочную кампанию.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Федерация профсоюзов традиционно работает над вопросами, связанными с техникой безопасности, обеспечением средствами индивидуальной защиты, питанием, но приятно так же, как и в прошлом году, мы констатировали, что, допустим, сегодня вопросы с питанием уже не связаны с тем, покормили ли. Конкурс фактически на то, кто вкуснее приготовит, и это тоже важно.
Повара входят в число 6 тысяч работников АПК, труд которых отмечен профсоюзами с начала жатвы. Комбайнеры, водители, работники зерносушильных комплексов – в каждом хозяйстве свои лидеры. Ну а что касается механизаторов, в стране более 2 тысяч экипажей комбайнеров, которые намолотили свыше тысячи тонн, 188 – перешагнули двухтысячный рубеж, 17 – трехтысячный. Есть и те, кто завершает жатву с ошеломляющими результатами в 4 и даже 7 тысяч тонн.