Через какое время женщине стоит вступать в новый брак после развода – мнение психолога

Наталья Надольская, ведущая: Насколько экологично вот так сразу после первого развода выходить второй раз замуж? Искреннее ли это желание или просто хочется закрыть вот эту дыру внутреннюю и быстренько куда-то пристроится?

Свадебное платье, букет, лимузин и марш Мендельсона. Каждая девушка, когда выходит замуж, думает что это раз и навсегда. Но бывает и так, что семейная лодка разбивается о быт, непонимание, ссоры и разные характеры. О том, почему заканчивается красивая любовь и распадаются крепкие браки, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Александра Магирани, психолог:

В этом-то и дело, что у каждого человека свое понимание, свои эмоции, ощущения. Все может быть экологично. Главное, не обманывать себя, и чтобы действительно следующие отношения не были, как таблетка от травмы, которая произошла.

Наталья Надольская:

Есть какое-то время, которое должно пройти после развода, чтобы человек, отгоревал, отстрадал и мог вступить в следующее отношения? Две недели страдать – сколько?

Александра Магирани:

Я повторюсь, что для каждой личности это индивидуально. Но в целом есть такое понимание, что в течение года нужно восстановиться для того, чтобы прожить все эмоции. Прожить злость, агрессию, обиду, выйти в принятие и в благодарность, чтобы вынести уроки и благодарность к этому человеку. В среднем это где-то около года, но опять-таки, все очень индивидуально.

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