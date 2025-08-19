Прямой эфир

Взыскание алиментов на детей – на какие суммы могут рассчитывать белоруски

19 августа 2025 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свадебное платье, букет, лимузин и марш Мендельсона. Каждая девушка, когда выходит замуж, думает что это раз и навсегда. Но бывает и так, что семейная лодка разбивается о быт, непонимание, ссоры и разные характеры.

О том, почему заканчивается красивая любовь и распадаются крепкие браки, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Взыскание алиментов на детей – на какие суммы могут рассчитывать белоруски-2

Геннадий Шиханцов, заведующий специализированной юридической консультацией «Субъект права» Минской городской коллегии адвокатов:
Если не достигнуто соглашение через загс, то мы сегодня обращаемся в суд, то есть, образно говоря, заявители. То есть мы говорим в общем порядке. То есть пишем заявление о расторжении брака и взыскании алиментов. На одного ребенка – 25 % от всех видов заработка и дохода, но не ниже 50 % прожиточного минимума. На двух детей – 33 % от всех видов дохода, но не ниже 75 % прожиточного минимума. На трех детей – 50 %, но не менее 100 % прожиточного минимума. Подается исковое заявление, и начинается, значит, бракоразводный процесс. Дается срок для примирения – три месяца обязательно там, где имеются несовершеннолетние дети и спор об имуществе.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Брак и семья # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Через какое время женщине стоит вступать в новый брак после развода – мнение психолога
19 августа 2025 16:05

Через какое время женщине стоит вступать в новый брак после развода – мнение психолога

Расторжение брака – по данным статистики, в Беларуси 72% разводов происходит по инициативе женщины
19 августа 2025 16:04

Расторжение брака – по данным статистики, в Беларуси 72% разводов происходит по инициативе женщины

Что женщинам больше всего нравится в мужчинах – поговорили с экспертом
19 августа 2025 16:02

Что женщинам больше всего нравится в мужчинах – поговорили с экспертом