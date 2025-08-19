Взыскание алиментов на детей – на какие суммы могут рассчитывать белоруски

Свадебное платье, букет, лимузин и марш Мендельсона. Каждая девушка, когда выходит замуж, думает что это раз и навсегда. Но бывает и так, что семейная лодка разбивается о быт, непонимание, ссоры и разные характеры.

Геннадий Шиханцов, заведующий специализированной юридической консультацией «Субъект права» Минской городской коллегии адвокатов:

Если не достигнуто соглашение через загс, то мы сегодня обращаемся в суд, то есть, образно говоря, заявители. То есть мы говорим в общем порядке. То есть пишем заявление о расторжении брака и взыскании алиментов. На одного ребенка – 25 % от всех видов заработка и дохода, но не ниже 50 % прожиточного минимума. На двух детей – 33 % от всех видов дохода, но не ниже 75 % прожиточного минимума. На трех детей – 50 %, но не менее 100 % прожиточного минимума. Подается исковое заявление, и начинается, значит, бракоразводный процесс. Дается срок для примирения – три месяца обязательно там, где имеются несовершеннолетние дети и спор об имуществе.

Подробности в видео.

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