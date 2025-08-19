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Расторжение брака – по данным статистики, в Беларуси 72% разводов происходит по инициативе женщины

19 августа 2025 16:04
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Свадебное платье, букет, лимузин и марш Мендельсона. Каждая девушка, когда выходит замуж, думает что это раз и навсегда. Но бывает и так, что семейная лодка разбивается о быт, непонимание, ссоры и разные характеры. О том, почему заканчивается красивая любовь и распадаются крепкие браки, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Что женщинам больше всего нравится в мужчинах – поговорили с экспертом

Наталья Надольская, ведущая:
Наверняка, чтобы женщине принять решение о разводе, особенно когда на руках маленькие дети, должна быть жилплощадь. То есть они должны решить, где остаются дети, жена. Многие не доходят до этой черты развода именно потому, что непонятно, кто где будет жить. Когда люди разводятся, особенно, если мама остается одна с двумя детьми, что происходит? Как решается вопрос с жильем, алиментами?

Расторжение брака – по данным статистики, в Беларуси 72% разводов происходит по инициативе женщины-2

Геннадий Шиханцов, заведующий специализированной юридической консультацией «Субъект права» Минской городской коллегии адвокатов:
Разводы, которые происходят сегодня в Беларуси. Мы говорим о том, что эта цифра 35 тысяч достаточно внушительная. 72 % – инициаторами развода являются женщины в Республике Беларусь. 17 % только – у нас приходят мужчины на расторжение брака. Сегодня основные права женщины закреплены, как в Конституции Республики Беларусь, так и соответствующим законодательством – это Кодекс о браке и семье, Гражданский кодекс и Жилищный кодекс. Сегодня, прежде чем принять это решение, необходимо обратиться или к медиатору, или к специалисту, адвокату.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Наталья Надольская # Брак и семья

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