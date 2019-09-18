Прошлое города в миниатюре: 200-метровое граффити нарисовали на дороге в Гродно

Новости Беларуси. Необычное граффити появилось в Гродно. 40 небольших изображений на одну тему – историческое прошлое города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над созданием 200-метрового полотна на улице Горького работали несколько дней. Картины нарисованы прямо на проезжей части. Художники и студенты схематически изобразили самые известные памятники Гродно: картины, посвященные известным поэтам и писателям, которые родились и жили в Гродно, ботанический сад Жилибера, герб Тизенгауза и белорусские орнаменты.