В Минской областной клинической больнице впервые встречали гостей из частных туристических компаний

Новости Беларуси. Знакомство с достижениями медицины и уровнем оказания услуг помогут привлечь людей, которые совмещают отдых с лечением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская областная клиническая больница – центр, в котором собраны ведущие профессионалы.

Современное диагностическое оборудование и новейшие методики позволяют как можно раньше определить болезнь. Для пациентов подбираются специальные программы реабилитации. А уникальные операции подчеркивают высокий уровень развития белорусских хирургии и трансплантологии.