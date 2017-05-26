Прямой эфир

В Минской областной клинической больнице впервые встречали гостей из частных туристических компаний

26 мая 2017 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Знакомство с достижениями медицины и уровнем оказания услуг помогут привлечь людей, которые совмещают отдых с лечением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская областная клиническая больница – центр, в котором собраны ведущие профессионалы.

Современное диагностическое оборудование и новейшие методики позволяют как можно раньше определить болезнь. Для пациентов подбираются специальные программы реабилитации. А уникальные операции подчеркивают высокий уровень развития белорусских хирургии и трансплантологии.

В Минской областной клинической больнице впервые встречали гостей из частных туристических компаний-1

Андрей Королько, главный врач Минской областной клинической больницы:
Сегодня больше всего иностранцев приезжает из постсоветских стран, в первую очередь это граждане России, затем Украины, Казахстана и Туркменистана. Патологии самые разнообразные, от банальных операций, которые выполняются на брюшной полости,

до уникальных (операция на брюшной аорте).

# общество # Туризм # Фотофакт # Андрей Королько

Другие новости рубрики

Все новости
Ученые Беларуси и России будут сотрудничать в области развития персонализированной медицины
26 мая 2017 10:41

Ученые Беларуси и России будут сотрудничать в области развития персонализированной медицины

Белорусский проект признан лучшим в финале Международного конкурса Imagine Cup
26 мая 2017 08:45

Белорусский проект признан лучшим в финале Международного конкурса Imagine Cup

Конкурс социальных проектов Social Weekend прошёл в Беларуси
26 мая 2017 08:01

Конкурс социальных проектов Social Weekend прошёл в Беларуси