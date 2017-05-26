Документы партизанских формирований и ЦК компартии Беларуси: что интересного можно найти в Национальном архиве

Новости Беларуси. Кладезь истории. 90-летие отмечает Национальный архив Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полках одного из крупнейших хранилищ страны – факты и события новейшей истории. Национальный архив был основан в 1927, однако документальный отчет здесь ведется с 1917, года Февральской революции. Сегодня в фондах исторической сокровищницы более миллиона уникальных документов.

Вячеслав Селименя, старший научный сотрудник отдела публикаций ГУ «Национальный архив Республики Беларусь»:

Здесь хранятся наиболее интересные документы по периоду Великой Отечественной войны. Это документы партизанских формирований. За почти полувековой стаж работы Вячеслав Дмитриевич изучил десятки тысяч таких документов. Молчаливые свидетели способны пролить свет на даже самые темные страницы истории. Взять, к примеру, проблему белорусских деревень, сожженных в годы Великой Отечественной войны.

Вячеслав Селименя:

А сожгли в республике частично и полностью более 9000. И ни одного исследования. Понимаете, какой парадокс? Поэтому мы в последнее время издали целую серию сборников документов по этой теме. Создали электронную базу «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны», она выставлена на сайте. Национальный архив был основан в 1927 году, однако документальный отчет здесь ведется с бумаг, датированных годом Февральской революции. За девять десятилетий на долю хранилища выпало немало испытаний. Немецкая оккупация едва не уничтожила фонд – уцелело лишь 10% материалов. Мирное время запомнилось многочисленными переездами. Постоянную прописку ведущий архив страны получил лишь в здании Национальной библиотеки.

Елена Кушнова, исполняющий обязанности директора ГУ «Национальный архив Республики Беларусь»:

У нас хранится 1107 тысяч единиц хранения и 2300 фондов. Мы гордимся тем, что у нас есть документы периода Великой Отечественной войны (документы Белорусского штаба партизанского движения). Ну и документы ЦК компартии Беларуси. Кстати, в советское время путь к такому собранию был заказан. Материалы по тем же партизанам хранились в партийном архиве, попасть куда было практически невозможным. В начале 90-х комплекс документов был рассекречен. Татьяна Ревизоре, СТВ:

Фонды национального архива – это вовсе не тайна за семью печатями. Сегодня доступ можно получить практически к любым документам, для этого вам потребуется паспорт и заявление. Ежегодно читальный зал Национального архива посещает около 3000. В основном приходят те, кто интересуется своей родословной.

Виктор Кураш, директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:

Сегодня более 15% документов оцифровано и в 2011 году введена система открытого доступа к этим архивным фондам. Более 60 лет национальный архив занимается публицистикой, за эти годы выпущено около 170 архивных сборников и справочников. В скромных коробках – эпоха: факты, судьбы и события Новейшей истории.