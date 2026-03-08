Как делают лыжи на легендарной фабрике и почему «Телеханы» нарасхват на маркетплейсах

Помимо спортивного состязания, «Минская лыжня», которая в 2026 году прошла 7 марта при +3, это еще и смотр спортивного снаряжения. Всегда же интересно, кто быстрее и на чем. Почему белорусских «Телеханов» на лыжне не найти, но на маркетплейсах не докупиться, решили разобраться в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Беговые лыжи начали набирать популярность еще в 20-х годах. Этот спорт в СССР был всем. И массовой зарядкой, и национальной гордостью, а еще военной подготовкой. Тогда обучение катанию считалось очень полезным на случай войны. Лыжные гонки даже включили в комплекс ГТО. Спорт стал по-настоящему народным. Вряд ли можно было бы встретить семью, в домашнем арсенале которой не было бы лыж.

Влада Родовская, корреспондент:

Раньше лыжи стругали из древесины. Одна пара могла весить до 3 килограммов, а также впитывала влагу. Сейчас такой спортинвентарь изготавливают из пластика. Деревянным остается лишь сердечник. Такие лыжи более долговечны, лучше скользят, ну и значительно легче.

Производить лыжи в Беларуси начали еще в прошлом веке. Первую партию востребованного спортинвентаря выпустили в Телеханах еще в 1948 году. Белорусские лыжи можно было встретить от Бреста до Владивостока. В 80-х мастерили в год до 400 тысяч пар. Объемы производства с годами поменялись, но телеханская марка остается на слуху до сих пор.

Ольга Черняк, заместитель начальника отдела развития собственного производства государственного предприятия «Беларусьторг»:

Мы открыли производство пластиковых лыж с 2019 года. На сегодняшний день производим в год где-то порядка 10 тысяч пар, исходя из того спроса, наших климатических каких-то условий. Мы представляем в этом сезоне экспериментальную модель лыж «Телеханы». В первый раз пробуем произвести лыжи с облегченным клином. Облегчение за счет воздушных каналов. Сейчас «Телеханы» навострили лыжи, хотя предприятие переживало разные времена. Стали отставать от импортных по многим характеристикам. Серьезный поворот случился в 2018-м. Тогда Президент поручил наладить производство и вывести наши лыжи на новый уровень, чтобы как любителям, так и профессионалам зашло. Тогда к производству комплектующих подключились по всей стране. На витебском обувном стали изготавливать лыжные ботинки, но сейчас уже не производят. А на пуховичском заводе горного воска разработали специальную смазку для инвентаря. Белорусские лыжи продают в магазинах, поставляют в спортшколы и реализуют на экспорт. И в прокатах (не во всех) можно встретить лого с «Телеханами». Причем берут их наравне с импортными аналогами.

Игорь Бабичев, приемщик выдачи инвентаря пункта проката ФК «Минск»:

Например, это классический вариант с насечкой. И есть также, например, гладкие лыжи. Это коньковый вариант. Сейчас вышли новые «Телеханы». Они хорошие. Пластик хороший, сами по себе не тяжелые. – А как вообще по надежности наши?

– Если взять, 8 лет. Эти лыжи «Телеханы» все стоят с начала открытия проката.