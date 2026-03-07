Масштабный спортивный праздник объединил свыше 200 участников в «Раубичах»

Большой спортивный праздник проходит в «Раубичах». «Минская лыжня» – традиционные соревнования. В них участвуют команды органов госвласти и управления, силовых министерств и ведомств, любители спорта. Сборные состязаются в эстафетных гонках, биатлоне, массовых забегах. Участие принимают свыше 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Юлия Силипицкая сейчас выходит на связь со студией.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

В спортивной программе «Минской лыжни» значится четыре гонки – три эстафеты по биатлону и одна лыжная, в которой принимают участие исключительная девушка. И называется она «Снежная», а если забрать буквочку «с», то получается «Нежная». В преддверии 8 Марта это очень символично и трогательно. Хочу сказать, что вообще все участники – это любители разных возрастов и разных профессий. Команды собрались, а их около 60, более 200 человек, чтобы определить лучших из лучших и, конечно же, здорово провести этот сегодняшний день.

Накал страстей, эмоции и победные крики – все это буквально заполонило просторы «Раубичей». Конкуренция чувствовалась, как на самых настоящих соревнованиях и конечно все это происходило под громкие аплодисменты зрителей. Приобщится к празднику спорта желающих хоть отбавляй. Те, кто не смог заявиться в стартовые протоколы, приехали в любимые «Раубичи» как зритель, ведь атмосферу белорусы могут создавать, да и соревнования выигрывать, хотя здесь принцип «Главное – участие».

Болеем за Беларусь!

Самые-самые высокие цели ставим себе.

Трасса была тяжелая, но все равно весело. Это азарт. Спасибо за такое мероприятие, очень понравилось.

Я не первый год уже участвую, поэтому всегда положительные эмоции и всегда с радостью только вперед.