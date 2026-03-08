Машины уже готовы, а коров теперь будут доить роботы! В Беларуси стартует новый агросезон

Несмотря на праздничное настроение, пора за работу. Это касается в большей степени наших аграриев, конечно. В Беларуси приступили к полевым работам. Первыми к весеннему агромарафону подключились хозяйства в Брестской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юг региона уже практически освободился от снега, и техника отправилась в поля. Аграрии проводят подкормку озимых. Для начала сева время еще не наступило. Почва должна хорошо прогреться. В любом случае для аграриев наступает время работы без выходных и без права на ошибку. Подготовка в этом деле многое решает. Стратегия кампании-2026 ясна и понятна – это дисциплина и диктатура технологий. Только так можно получить урожай при любых условиях. Хороший урок в этом плане преподал нам прошлый сезон. Во время уборочной испытали все капризы природы, но справились. А значит, можем, если захотим. Какие технологии будут помогать аграриям в полях и на фермах и о старте нового агросезона, расскажет Глеб Прокофьев.

В качестве меры безопасности мы, например, предусмотрели, что в том числе при возникновении помехи машина напрочь отказывается выполнять операцию. Не фантастика, а уже реальность. Совсем скоро доить наших коров будет этот белорусский робот. Систему уже опробовали, осталось лишь окончательно дошлифовать. Планы разработчиков впечатляют: автомат готов обслуживать до 70 коров в сутки против 50-60 у конкурентов за рубежом. Впрочем, в погоне за рекордами не забывают и о комфорте буренок.

Владислав Наумович, инженер-конструктор центра роботизации холдинга «Горизонт»:

Робот без нашего участия слепой, и наша задача – это как-то объяснить машине, чтобы корова была в безопасности, чтобы не случилось такого, чтобы мы навредили. Мы общаемся с белорусскими институтами мясо-молочной промышленности, в том числе с сельским хозяйством, в колхозы обращаемся, приезжаем на место, смотрим, изучаем вопрос. Потому что действительно это очень тонкая наука. Сельское хозяйство все активнее берет курс на «цифру»: в ближайшие 5 лет отрасль должна стать максимально технологичной. Ставка сделана на точное земледелие – правительство планирует охватить «умными» технологиями до 40 % аграрного сектора.

База геоданных нового поколения – незаменимый помощник для агрономов. На ее разработку сотрудникам Белорусской сельхозакадемии понадобилось около 2 лет. Работу начали с оцифровки карты полей одного из хозяйств Горецкого района. Благодаря съемке с беспилотника аграрии получили детальный план местности, который выполнен с ювелирной точностью. Новая разработка – не просто цифровая карта, это геоинформационный ресурс. Всего один клик мыши – и перед вами почвенные разновидности отдельного участка поля, история посевов за ближайшие годы и даже информация по внесению удобрений или обработке почвы. А еще этот программный продукт избавит агроспециалистов от бумажной волокиты.

В хозяйстве «Горецкое» уже вовсю тестируют разработки сельхозакадемии: системы параллельного вождения, учета расхода топлива, внесения удобрений. Например, этот уже привычный агрегат в связке с трактором обрабатывает почву. Трактористу надо рулить только на разворотах. Система работает исправно, а вот культиватор за два года работы в полях немного износился. Перед началом агросезона его реанимировали.