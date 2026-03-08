Красоты было много! Посмотрите, как блистали главные красавицы на конкурсе стран БРИКС

И к самому красивому международному событию. На неделе в российской Казани прошел первый конкурс среди мисс и миссис стран БРИКС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, отправились на состязание и белорусские красавицы.

В итоге наша Алия Короткая поднялась на третье место и получила приз зрительских симпатий, а 9-летняя минчанка Изабелла Новикова завоевала титул первой вице-мисс среди юных участниц. Одним словом, красоты было много. Но белоруски в этом деле знают толк. И это признают на мировом уровне.