Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия третьей линии минского метро

Прямо на платформе новой станции «Ковальская Слобода» Президенту доложат о социально-экономическом развитии Минска и совершенствовании его транспортной инфраструктуры.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия третьей линии Минского метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Александр Лукашенко осмотрит станции «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Третья линия метрополитена в перспективе соединит южные и северные районы столицы с центральной частью города. Долгожданное открытие зеленой ветки своеобразный подарок белорусам к 7 ноября.

И еще один подарок. Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий.