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Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия третьей линии минского метро

06 ноября 2020 07:35
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия третьей линии Минского метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямо на платформе новой станции «Ковальская Слобода» Президенту доложат о социально-экономическом развитии Минска и совершенствовании его транспортной инфраструктуры.

Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия третьей линии минского метро-1

Также Александр Лукашенко осмотрит станции «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Третья ветка метро, детские сады и новый корпус онкодиспансера. Что в Беларуси открывают к 7 ноября?

Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия третьей линии минского метро-4

Третья линия метрополитена в перспективе соединит южные и северные районы столицы с центральной частью города. Долгожданное открытие зеленой ветки своеобразный подарок белорусам к 7 ноября.

И еще один подарок. Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий. 

Об этом глава государства заявил во время открытия третьей линии минского метро. 

# Минское метро # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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