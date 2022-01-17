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Андрейченко о проекте Конституции: людей интересует, сохранится ли вот эта модель белорусской государственности

17 января 2022 13:03
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Новости Беларуси. Активное обсуждение изменений и дополнений в Основной закон страны проходит и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрейченко о проекте Конституции: людей интересует, сохранится ли вот эта модель белорусской государственности-1

На встречах в коллективах предприятий и организаций люди выступают за сохранение белорусской модели государственности. Это отметил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко после общения с работниками предприятия «Полоцк-Стекловолокно». Кроме того, среди волнующих тем – сохранение исторической памяти – эта позиция находит позитивный отклик у людей.  

Андрейченко о проекте Конституции: людей интересует, сохранится ли вот эта модель белорусской государственности-4

Ольга Геращенко, специалист по идеологической и информационной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:  
Это очень важно, это очень актуально особенно для нашего современного общества. Почему? Потому что история переписывается, историю надо знать, необходимо уважать, преподносить в том контексте, в котором она была на самом деле. У истоков чего мы стояли. Но ни в коем случае нельзя ее каким-то образом переписывать, дописывать, что-то свое добавлять. История она одна. Факт, если случился, он не подлежит никаким другим аргументам.  

Андрейченко о проекте Конституции: людей интересует, сохранится ли вот эта модель белорусской государственности-7

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Главный вопрос, который интересует людей, – сохранится ли вот эта модель белорусской государственности, которая предполагает сильную защиту граждан Республики Беларусь. Второе направление – это, конечно же, сохранение исторической памяти. Поэтому люди даже предлагают, чтобы мы записали в Конституцию, чтобы каждый гражданин Республики Беларусь знал свою историю, оберегал эту историю, защищал.  

Андрейченко о проекте Конституции: людей интересует, сохранится ли вот эта модель белорусской государственности-10

Затем состоялась встреча Владимира Андрейченко с трудовым коллективом Полоцкого молочного комбината. Защита персональных данных и охрана здоровья стали ключевыми вопросами в ходе этой беседы. К слову, полочане, пользуясь случаем, поинтересовались у Владимира Андрейченко и повседневными проблемами – сроками окончания реконструкции моста через Западную Двину, а также вопросами приватизация арендных квартир.  

# Конституция # общество # Владимир Андрейченко # Ольга Геращенко # Фотофакт

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