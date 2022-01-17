Андрейченко о проекте Конституции: людей интересует, сохранится ли вот эта модель белорусской государственности

Новости Беларуси. Активное обсуждение изменений и дополнений в Основной закон страны проходит и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречах в коллективах предприятий и организаций люди выступают за сохранение белорусской модели государственности. Это отметил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко после общения с работниками предприятия «Полоцк-Стекловолокно». Кроме того, среди волнующих тем – сохранение исторической памяти – эта позиция находит позитивный отклик у людей.

Ольга Геращенко, специалист по идеологической и информационной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:

Это очень важно, это очень актуально особенно для нашего современного общества. Почему? Потому что история переписывается, историю надо знать, необходимо уважать, преподносить в том контексте, в котором она была на самом деле. У истоков чего мы стояли. Но ни в коем случае нельзя ее каким-то образом переписывать, дописывать, что-то свое добавлять. История она одна. Факт, если случился, он не подлежит никаким другим аргументам.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Главный вопрос, который интересует людей, – сохранится ли вот эта модель белорусской государственности, которая предполагает сильную защиту граждан Республики Беларусь. Второе направление – это, конечно же, сохранение исторической памяти. Поэтому люди даже предлагают, чтобы мы записали в Конституцию, чтобы каждый гражданин Республики Беларусь знал свою историю, оберегал эту историю, защищал.