Такими Зыбицкую и Октябрьскую вы точно не видели. Показываем эксклюзивные фотографии старого Минска

Когда деревья были большими, а столица деревянной, можно узнать, побывав в гостях у Ивана Тиринова. Минчанин виртуозно создает макеты архитектуры и транспорта. А в свободное время собирает «седые» портреты любимого города, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Такой Зыбицкую и Октябрьскую вы не признаете в лицо.

Иван Тиринов, коллекционер, краевед:

Очень интересная панорама. Фото сделано со свежепостроенного здания ГУМа в сторону Октябрьской площади, на то время Центральной площади. Мы видим окончание работ по установке памятника Сталину. Вот строится здание, где универмаг «Центральный».

Минск довоенный, времен оккупации, возрожденный. С крыш и вертолетов. В руинах и башенных кранах. За 7 лет коллекционер собрал несколько тысяч уникальных снимков и организовал пространство в соцсетях «Минск. Фото. История». Путешествие по старинным улочкам, зданиям – живая хроника, захватывающий квест.

Иван Тиринов:

В интернете было много фотографий, которые никто из краеведов не мог привязать к местности. Были такие головоломки, было интересно, смогу ли я это сделать. Со временем мы начали покупать фотографии в интернете, на различных аукционах. Снимки стоят от 1 евро до 50, альбомы могут стоить от 100 евро до тысячи.

Плюс, когда у нас появились соцсети, в которых мы эти фотографии размещали и обсуждали, появилось много людей, которые нам эти фото дарили. Мы стараемся каждую фотографию датировать и описывать, где это с привязкой к современной местности.

Большая стирка на стадионе Динамо. Пустыня возле Оперного. Комаровка на возах. Минск времен оккупации – самая крупная глава и поле для исследования. В этой теме Иван уже эксперт. Одних только Домов правительства около 200 штук. Черно-белый сериал с разных ракурсов.

Иван Тиринов:

Памятник Ленину, который в первую неделю оккупации немцы снесли. Но примечательно, что есть несколько фотографий, где этот памятник в процессе сноса. Очень интересный снимок.

Знаете историю про момент гибели танка Т-34? Есть снимок прямо момента гибели этого танка. Этот танк смогли остановить только на площади Якуба Коласа, где он до 1943 года и стоял. Причем немцы его не убирали, использовали как постамент для табличек направления, дорожный знак.

Мы даже можем видеть: идут караваны немецких войск на Москву. Дом специалистов назывался, к середине 1942 года он был снесен.

Альбом немецкой медсестры, которая работала в госпитале на базе 2-й больницы, – эксклюзив на века. Повседневная жизнь и прогулки чередуются с операциями. С трудом верится, что Минск заканчивался там, где сейчас центральная аллея парка Челюскинцев и когда-то стоял указатель «Смоленск – 315 километров».

Иван Тиринов:

Например, она позирует на фоне разрушенного здания, которое нынче перестроено и является зданием Министерства обороны. Площадь Якуба Коласа нынешняя, хорошо узнаваемое здание института физкультуры, улица Ленина полуразрушенная, в глубине кадра можно увидеть костел с башенкой, Дом правительства со стороны площади Мясникова. Там деревня, причем она до конца 1950-х сохранилась.