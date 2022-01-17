Гололёд, гроза в январе. Какая будет в Беларуси погода в ближайшие дни?

Новости Беларуси. Погода продолжает испытывать белорусов. Редкое природное явление для зимы наблюдали жители запада Брестской области. Гроза в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бурное ненастье вызвано прохождением атмосферного фронта, который принес в Беларусь и штормовой ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В Белгидромет отметили, что погода в эти часы весьма изменчива. Порывы ветра сегодня, 17 января, могут достигать 27 метров в секунду.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В течение дня и особенно ближайшей ночью, в ночь на вторник, мы ожидаем дальнейшее усиление ветра. На большей части территории страны в течение дня будут порывы достигать 15-20, местами 21-27 метров в секунду. А в ночь на вторник мы ожидаем порывы ветра на большей части территории страны 19-24 метра в секунду, местами 25-27. Действует предупреждение о неблагоприятном явлении – оранжевый уровень опасности. При этом и в течение понедельника и в ночь на вторник во многих районах ожидаются осадки в основном в виде мокрого снега. К вечеру надо быть особенно внимательными, потому как и осадки еще будут отмечаться, и в том числе на дорогах будет скользко.