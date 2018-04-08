Прямой эфир

В Гомельской области паводковыми водами подтоплены более ста подворий

08 апреля 2018 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомельской области подтоплено не менее ста подворий.  

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, в Петриковском, Мозырском, Добрушском и Рогачёвском районах подтоплены паводковыми водами 8 участков дорог, 115 подворий, 18 подвалов жилых домов и 68 хозпостроек.  

В Гомельской области паводковыми водами подтоплены более ста подворий-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Талыми водами подтоплены 8 населенных пунктов, 16 частных подворий, 13 хозпостроек, 3 подвала жилого дома и 1 участок дороги в Петриковском, Мозырском, Житковичском, Ветковском и Гомельском районах.  

В Гомельской области паводковыми водами подтоплены более ста подворий-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

МЧС также напоминает о действиях, которые следует предпринять хозяевам подтопленных домов.  

Во-первых, перенесите ценные и нужные вещи на верхние этажи. Во-вторых, необходимо подготовиться к эвакуации. То есть, собрать в сумку или чемодан деньги, одежду, еду, лекарства. В-третьих, если есть животные, то вывезти их из зоны затопления. В-четвёртых, по возможности оказать помощь престарелым и соседям.  

В Гомельской области паводковыми водами подтоплены более ста подворий-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Весной 2018 года сообщалось, что ожидаются подтопления в 140 населенных пунктах.  

В приложении МЧС доступна интерактивная карта подтоплений – подробнее здесь.  

# общество # Паводки в Беларуси # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории: 8 апреля программа «Неделя» подведёт итоги по-новому
08 апреля 2018 13:07

Журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории: 8 апреля программа «Неделя» подведёт итоги по-новому

В пасхальные дни светлая радость овладевает сердцами даже далеких от церкви людей: как белорусы 8 апреля отмечают Пасху?
08 апреля 2018 12:24

В пасхальные дни светлая радость овладевает сердцами даже далеких от церкви людей: как белорусы 8 апреля отмечают Пасху?

Потепление продолжается: 9 апреля в Беларуси ожидается до +24°С
08 апреля 2018 12:05

Потепление продолжается: 9 апреля в Беларуси ожидается до +24°С