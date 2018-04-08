В Гомельской области паводковыми водами подтоплены более ста подворий

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, в Петриковском, Мозырском, Добрушском и Рогачёвском районах подтоплены паводковыми водами 8 участков дорог, 115 подворий, 18 подвалов жилых домов и 68 хозпостроек.

Новости Беларуси. В Гомельской области подтоплено не менее ста подворий.

Талыми водами подтоплены 8 населенных пунктов, 16 частных подворий, 13 хозпостроек, 3 подвала жилого дома и 1 участок дороги в Петриковском, Мозырском, Житковичском, Ветковском и Гомельском районах.

МЧС также напоминает о действиях, которые следует предпринять хозяевам подтопленных домов.

Во-первых, перенесите ценные и нужные вещи на верхние этажи. Во-вторых, необходимо подготовиться к эвакуации. То есть, собрать в сумку или чемодан деньги, одежду, еду, лекарства. В-третьих, если есть животные, то вывезти их из зоны затопления. В-четвёртых, по возможности оказать помощь престарелым и соседям.