Тепло Благодатного огня: насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря рассказала о поездке в Иерусалим

Новости Беларуси. В большинство церквей нашей страны к этому часу доставили частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В большинство церквей нашей страны к этому часу доставили частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борт из Иерусалима накануне поздно вечером приземлился в Национальном аэропорту. Святыню привезли паломники спецрейсом.
Инокиня Александра, насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря:
Это первая поездка. Мне очень хотелось посетить святую землю. Очень сильные впечатления. Нужно время, чтобы все осмыслить. Как сказал один святой, есть четыре Евангилея, а пятое Евангелие – это посетить святую землю, прикоснуться к ней.
Эксклюзивные кадры и интервью, как святыню доставляли за три с половиной километров из Иерусалима в Минск, смотрите 8 апреля в специальном репортаже итоговой программы «Неделя» в 19.30.