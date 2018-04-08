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Тепло Благодатного огня: насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря рассказала о поездке в Иерусалим

08 апреля 2018 14:22
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Новости Беларуси. В большинство церквей нашей страны к этому часу доставили частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тепло Благодатного огня: насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря рассказала о поездке в Иерусалим -1

Борт из Иерусалима накануне поздно вечером приземлился в Национальном аэропорту. Святыню привезли паломники спецрейсом.

Тепло Благодатного огня: насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря рассказала о поездке в Иерусалим -3

Тепло Благодатного огня: насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря рассказала о поездке в Иерусалим -5

Инокиня Александра, насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря:
Это первая поездка. Мне очень хотелось посетить святую землю. Очень сильные впечатления. Нужно время, чтобы все осмыслить. Как сказал один святой, есть четыре Евангилея, а пятое Евангелие – это посетить святую землю, прикоснуться к ней.

Тепло Благодатного огня: насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря рассказала о поездке в Иерусалим -7

Тепло Благодатного огня: насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря рассказала о поездке в Иерусалим -9

Эксклюзивные кадры и интервью, как святыню доставляли за три с половиной километров из Иерусалима в Минск, смотрите 8 апреля в специальном репортаже итоговой программы «Неделя» в 19.30.

Тепло Благодатного огня: насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря рассказала о поездке в Иерусалим -11

# общество # Фотофакт # Пасха # Инокиня Александра

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