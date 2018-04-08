Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым

Новости Беларуси. По христианским традициям с особой теплотой. Пасху Президент Беларуси с сыном Николаем встретили вместе с почетным Патриаршим Экзархом Беларуси митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник Воскресения Христова в нашей стране еще и семейная традиция. Придерживаясь ее, в душевной атмосфере и прошло общение главы государства с Владыкой.

Давние друзья тепло поприветствовали друг друга. К тому же Владыке недавно исполнилось 83 года. Теперь Александр Лукашенко свои официальные поздравления дополнил искренними словами личного общения. Президент и почетный Патриарший Экзарх вместе поздравили и весь белорусский народ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владыка, обычно я бываю в храме в это время, но сегодня решил приехать к вам домой – в домовой храм, который я очень люблю. Хочу от себя лично, от вас поздравить белорусский народ с этим светлым и ожидаемым праздником Пасхи. Это самый желанный праздник у нашего народа. Позвольте вас поздравить с этим светлым праздником и весь белорусский народ. Пожелать добра и счастья. Христос Воскрес.

В традиции главы государства: Рождество встречать в главном храме страны – Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. А вот праздник Пасхи – в более камерных условиях. Александр Лукашенко не раз подчеркивал – к духовному общению его располагают именно небольшие церкви. Вот и на этот раз пасхальную свечу Александр Лукашенко, сын Николай и митрополит Филарет зажгли в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.