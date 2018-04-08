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Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым

08 апреля 2018 14:02
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Новости Беларуси. По христианским традициям с особой теплотой. Пасху Президент Беларуси с сыном Николаем встретили вместе с почетным Патриаршим Экзархом Беларуси митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -1

Праздник Воскресения Христова в нашей стране еще и семейная традиция. Придерживаясь ее, в душевной атмосфере и прошло общение главы государства с Владыкой.

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -3

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -5

Давние друзья тепло поприветствовали друг друга. К тому же Владыке недавно исполнилось 83 года. Теперь Александр Лукашенко свои официальные поздравления дополнил искренними словами личного общения. Президент и почетный Патриарший Экзарх вместе поздравили и весь белорусский народ.

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владыка, обычно я бываю в храме в это время, но сегодня решил приехать к вам домой – в домовой храм, который я очень люблю. Хочу от себя лично, от вас поздравить белорусский народ с этим светлым и ожидаемым праздником Пасхи. Это самый желанный праздник у нашего народа. Позвольте вас поздравить с этим светлым праздником и весь белорусский народ. Пожелать добра и счастья. Христос Воскрес.

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -9

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -11

В традиции главы государства: Рождество встречать в главном храме страны – Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. А вот праздник Пасхи – в более камерных условиях. Александр Лукашенко не раз подчеркивал – к духовному общению его располагают именно небольшие церкви. Вот и на этот раз пасхальную свечу Александр Лукашенко, сын Николай и митрополит Филарет зажгли в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -13

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -15

После совместного молитвенного общения Президент и Владыка Филарет обменялись подарками: глава государства преподнес Его Высокопреосвященству пасхальную корзину и яйцо выполненное в технике сожской скани, а Филарет подарил нашему Президенту икону «Воскресение Христово». Затем общение давних друзей продолжилось за праздничным чаепитием.

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -17

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -19

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым -21

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Пасха

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