Как будут эвакуировать наших соотечественников из Азии, пояснили белорусские дипломаты

Новости Беларуси. Белорусские дипломаты подготовили итоговые списки для эвакуации белорусов из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки, Непала, Бангладеш и Мальдив. Данные актуальны на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Если вы не успели сообщить о своем желании вернуться домой, рекомендуется отправить информацию о себе в ближайшие посольства Беларуси.

Дипломаты обращают внимание: российская авиакомпания «Аэрофлот» для эвакуации граждан организует регулярные чартерные рейсы в Москву из Мале. Кроме того, 1 апреля будет еще и специальный рейс из Дели. А 3 числа можно вернуться домой по маршруту Коломбо – Доха – Хельсинки – Минск.