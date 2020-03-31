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Как будут эвакуировать наших соотечественников из Азии, пояснили белорусские дипломаты

31 марта 2020 18:59
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Новости Беларуси. Белорусские дипломаты подготовили итоговые списки для эвакуации белорусов из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки, Непала, Бангладеш и Мальдив. Данные актуальны на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будут эвакуировать наших соотечественников из Азии, пояснили белорусские дипломаты-1



Если вы не успели сообщить о своем желании вернуться домой, рекомендуется отправить информацию о себе в ближайшие посольства Беларуси. 

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Как будут эвакуировать наших соотечественников из Азии, пояснили белорусские дипломаты-4

Дипломаты обращают внимание: российская авиакомпания «Аэрофлот» для эвакуации граждан организует регулярные чартерные рейсы в Москву из Мале. Кроме того, 1 апреля будет еще и специальный рейс из Дели. А 3 числа можно вернуться домой по маршруту Коломбо – Доха – Хельсинки – Минск.

Как будут эвакуировать наших соотечественников из Азии, пояснили белорусские дипломаты-7

Также можно вернуться рейсами авиакомпаний «Эйр Чайна» и «Аэрофлот» по маршруту Шанхай – Москва. Белорусы могут воспользоваться этим, если на руках есть билет по маршруту Москва – Минск либо квиток «Белавиа». 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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