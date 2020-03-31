Вильгельм Кубе об оккупированной Беларуси: «Народ за 25 лет сделал необычный шаг»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

В 1943 году Вильгельм Кубе пишет: «Нам утверждали, что народ скучает по попу. Стоит ему вернуть попа, и он будет рад. На самом деле фактом является то, что народ за 25 лет сделал необычный шаг, в котором мы убедились за время пребывания здесь».