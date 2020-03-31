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«Я так и думаю: я не должен погибнуть, потому что он сказал – ты будешь священником»

31 марта 2020 18:41
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Я так и думаю: я не должен погибнуть, потому что он сказал – ты будешь священником»-1

После войны награжденных героическими медалями офицеров судьба приводила к вере в Бога на всю жизнь.

«Я так и думаю: я не должен погибнуть, потому что он сказал – ты будешь священником»-4

Протоиерей Дмитрий Хмель, ветеран Великой Отечественной войны:
Думаю: святитель Николай сказал, что ты будешь священником. Я так и думаю: я не должен погибнуть, потому что он сказал – ты будешь священником.

«Я так и думаю: я не должен погибнуть, потому что он сказал – ты будешь священником»-7

Дмитрий Хмель участвовал в освобождении Беларуси и Прибалтики. Был тяжело ранен, но вернулся на фронт перед битвой за Кенигсберг. Он дал себе обещание: «Выживу – пойду служить на славу Бога». 

«Я так и думаю: я не должен погибнуть, потому что он сказал – ты будешь священником»-10

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Хмель # Фотофакт

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