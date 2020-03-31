«Я так и думаю: я не должен погибнуть, потому что он сказал – ты будешь священником»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

После войны награжденных героическими медалями офицеров судьба приводила к вере в Бога на всю жизнь.

Протоиерей Дмитрий Хмель, ветеран Великой Отечественной войны:

Думаю: святитель Николай сказал, что ты будешь священником. Я так и думаю: я не должен погибнуть, потому что он сказал – ты будешь священником.