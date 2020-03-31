Фоторепортёр ТАСС: «На войне снимали с касками, но пирамиду выдумать мне удалось»

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Александр Дитлов, военный корреспондент фотохроники ТАСС: Редкая фотография. На войне снимали с касками, но пирамиду выдумать мне удалось. За каждым железным этим колпаком – человек же, бьётся кровь. А потом никого не остается, а каски остаются.

Он рисковал ради них жизнью. Почему репортёр ТАСС так и не увидел своих военных снимков?

Он признается, что всё же не лез на рожон, если в сумке уже лежала отснятая пленка. Её на фронте берегли больше, чем себя.