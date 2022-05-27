«Как будто я это сделала сама». Какой макияж предпочтительней для выпускного вечера?
Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наталья, скажите, молодые люди за макияжем обращаются к вам?
Наталья Пахомова, стилист-визажист:
Нет.
Алеся Лакина:
Девушки больше все-таки нюд сейчас предпочитают?
Наталья Пахомова:
Да.
Алеся Лакина:
Но если есть запрос: хочу яркий макияж – актуально ли это в этом сезоне?
Наталья Пахомова:
Нет, не актуально. Потому что сейчас все-таки это ветер в волосах, будем так говорить.
Алеся Лакина:
Наталья, я как фотограф хочу с вами поспорить.
Наталья Пахомова:
Давайте.
Алеся Лакина:
Я всегда советую девочкам краситься чуть-чуть поярче, потому что камера съедает макияж. В итоге девочка выглядит совсем ненакрашенной.
Наталья Пахомова:
Я вам так скажу, у меня такая, наверное, традиция: я соберу всех выпускниц и иду на площадь. У нас на площади вручение дипломов. Я всегда сморю. Девочки, которые действительно девочки, им не набросили возраст этим ярким макияжем, они выглядят девочками. А кому набросили – это сразу плюс 10 лет. То есть кажется, что уже закончила вышку и идет за дипломом. Поэтому все-таки я за нюд. Это всегда будет, мне кажется, актуально. Даже сейчас девочки приходят и говорят: «Сделайте мне так, как будто я это сделала сама».
Алеся Лакина:
Накладные ресницы пользуются спросом?
Наталья Пахомова:
Вы знаете, сейчас же подростки, в принципе, наращивают себе ресницы и ногти. Суть в том, что с нарощенными ресницами гораздо сложнее работать. Поэтому всегда мы эту тему обсуждаем. Мы, в принципе, обсуждаем полностью весь образ. То есть начинается с деталей – это сережки, какие-то украшения в волосы, платье. Мы полностью подбираем образ.
Алеся Лакина:
Сколько стоит такой образ?
Наталья Пахомова:
Образ: макияж и прическа у меня стоит 150 рублей. Это именно выпускницы.
Алеся Лакина:
Сколько у вас человек в день делает макияж и прическу. Сколько заказов в среднем?
Наталья Пахомова:
Этот выпускной – восемь человек с шести утра до шести вечера. У нас в шесть вечера начинается вручение.
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