Прямой эфир

«Как будто я это сделала сама». Какой макияж предпочтительней для выпускного вечера?

27 мая 2022 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наталья, скажите, молодые люди за макияжем обращаются к вам?

«Как будто я это сделала сама». Какой макияж предпочтительней для выпускного вечера?-1

Наталья Пахомова, стилист-визажист:
Нет.

Алеся Лакина:
Девушки больше все-таки нюд сейчас предпочитают?

Наталья Пахомова:
Да.

Алеся Лакина:
Но если есть запрос: хочу яркий макияж – актуально ли это в этом сезоне?

Наталья Пахомова:
Нет, не актуально. Потому что сейчас все-таки это ветер в волосах, будем так говорить.

Алеся Лакина:
Наталья, я как фотограф хочу с вами поспорить.

«Как будто я это сделала сама». Какой макияж предпочтительней для выпускного вечера?-4

Наталья Пахомова:
Давайте.

Алеся Лакина:
Я всегда советую девочкам краситься чуть-чуть поярче, потому что камера съедает макияж. В итоге девочка выглядит совсем ненакрашенной.

Наталья Пахомова:
Я вам так скажу, у меня такая, наверное, традиция: я соберу всех выпускниц и иду на площадь. У нас на площади вручение дипломов. Я всегда сморю. Девочки, которые действительно девочки, им не набросили возраст этим ярким макияжем, они выглядят девочками. А кому набросили – это сразу плюс 10 лет. То есть кажется, что уже закончила вышку и идет за дипломом. Поэтому все-таки я за нюд. Это всегда будет, мне кажется, актуально. Даже сейчас девочки приходят и говорят: «Сделайте мне так, как будто я это сделала сама».

Алеся Лакина:
Накладные ресницы пользуются спросом?

«Как будто я это сделала сама». Какой макияж предпочтительней для выпускного вечера?-7

Наталья Пахомова:
Вы знаете, сейчас же подростки, в принципе, наращивают себе ресницы и ногти. Суть в том, что с нарощенными ресницами гораздо сложнее работать. Поэтому всегда мы эту тему обсуждаем. Мы, в принципе, обсуждаем полностью весь образ. То есть начинается с деталей – это сережки, какие-то украшения в волосы, платье. Мы полностью подбираем образ.

Алеся Лакина:
Сколько стоит такой образ?

Наталья Пахомова:
Образ: макияж и прическа у меня стоит 150 рублей. Это именно выпускницы.

Алеся Лакина:
Сколько у вас человек в день делает макияж и прическу. Сколько заказов в среднем?

Наталья Пахомова:
Этот выпускной – восемь человек с шести утра до шести вечера. У нас в шесть вечера начинается вручение.

Читайте также:

«Выпускницы выглядят, как модели на Каннском фестивале». А что актуально в этом сезоне?

Только тогда я смогу сказать, что ей будет хорошо. Стилист-визажист рассказала, как подбирает идеальные прически

«Родители выбирают золотую середину». Какая сумма может понадобиться на выпускной и из чего складывается его стоимость?

# Красота # общество # Алеся Лакина # Наталья Пахомова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Родители выбирают золотую середину». Какая сумма может понадобиться на выпускной и из чего складывается его стоимость?
27 мая 2022 19:09

«Родители выбирают золотую середину». Какая сумма может понадобиться на выпускной и из чего складывается его стоимость?

Только тогда я смогу сказать, что ей будет хорошо. Стилист-визажист рассказала, как подбирает идеальные причёски
27 мая 2022 19:02

Только тогда я смогу сказать, что ей будет хорошо. Стилист-визажист рассказала, как подбирает идеальные причёски

«Когда-то это были какие-то роскошные вечерние платья». А какие наряды выпускницы выбирают в 2022-м?
27 мая 2022 19:00

«Когда-то это были какие-то роскошные вечерние платья». А какие наряды выпускницы выбирают в 2022-м?