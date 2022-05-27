«Как будто я это сделала сама». Какой макияж предпочтительней для выпускного вечера?

Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Наталья, скажите, молодые люди за макияжем обращаются к вам?

Наталья Пахомова, стилист-визажист:

Нет. Алеся Лакина:

Девушки больше все-таки нюд сейчас предпочитают? Наталья Пахомова:

Да. Алеся Лакина:

Но если есть запрос: хочу яркий макияж – актуально ли это в этом сезоне? Наталья Пахомова:

Нет, не актуально. Потому что сейчас все-таки это ветер в волосах, будем так говорить. Алеся Лакина:

Наталья, я как фотограф хочу с вами поспорить.