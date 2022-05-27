Только тогда я смогу сказать, что ей будет хорошо. Стилист-визажист рассказала, как подбирает идеальные причёски
Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Расскажите, как правильно подобрать прическу.
Наталья Пахомова, стилист-визажист:
Это только подскажет стилист, с которым будут работать.
Алеся Лакина:
Девочка принесла фотографию, говорит: «Я хочу такую прическу».
Наталья Пахомова:
Мне присылают. Я говорю: «Пришлите свои волосы. Пришлите фотографию, что вы хотите». Но я смогу сказать, что ей подойдет только после того, как я потрогаю волосы ее, когда я посмотрю на нее, поверну в профиль в зеркало. Только тогда я смогу конкретно сказать, что ей будет хорошо.
Алеся Лакина:
Были случаи, когда отказывали в прическе и говорили, что вам будет некрасиво?
Наталья Пахомова:
Я могу отказать только девочке, если у нее волосы вот до сюда [ниже талии – прим. ред.] и густые прямо, и она хочет локоны. Я откажу. Я просто скажу: «У меня занято, нет мест».
Алеся Лакина:
Почему?
Наталья Пахомова:
Эта работа не будет того стоить, поверьте мне. Они приходят с натуральным волосом. У моей дочери такие же длинные волосы. Полтора часа и они прямые. Поэтом лучше за это не браться. В принципе, нас так учат везде говорить: «У меня занято».
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