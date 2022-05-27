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Только тогда я смогу сказать, что ей будет хорошо. Стилист-визажист рассказала, как подбирает идеальные причёски

27 мая 2022 19:02
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Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Расскажите, как правильно подобрать прическу.

Только тогда я смогу сказать, что ей будет хорошо. Стилист-визажист рассказала, как подбирает идеальные причёски-1

Наталья Пахомова, стилист-визажист:
Это только подскажет стилист, с которым будут работать.

Алеся Лакина:
Девочка принесла фотографию, говорит: «Я хочу такую прическу».

Наталья Пахомова:
Мне присылают. Я говорю: «Пришлите свои волосы. Пришлите фотографию, что вы хотите». Но я смогу сказать, что ей подойдет только после того, как я потрогаю волосы ее, когда я посмотрю на нее, поверну в профиль в зеркало. Только тогда я смогу конкретно сказать, что ей будет хорошо.

Только тогда я смогу сказать, что ей будет хорошо. Стилист-визажист рассказала, как подбирает идеальные причёски-4

Алеся Лакина:
Были случаи, когда отказывали в прическе и говорили, что вам будет некрасиво?

Наталья Пахомова:
Я могу отказать только девочке, если у нее волосы вот до сюда [ниже талии – прим. ред.] и густые прямо, и она хочет локоны. Я откажу. Я просто скажу: «У меня занято, нет мест».

Алеся Лакина:
Почему?

Наталья Пахомова:
Эта работа не будет того стоить, поверьте мне. Они приходят с натуральным волосом. У моей дочери такие же длинные волосы. Полтора часа и они прямые. Поэтом лучше за это не браться. В принципе, нас так учат везде говорить: «У меня занято».

«Когда-то это были какие-то роскошные вечерние платья». А какие наряды выпускницы выбирают в 2022-м – подробнее здесь.

# Красота # общество # Алеся Лакина # Наталья Пахомова # Фотофакт

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