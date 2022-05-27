Только тогда я смогу сказать, что ей будет хорошо. Стилист-визажист рассказала, как подбирает идеальные причёски

Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Пахомова: Мне присылают. Я говорю: «Пришлите свои волосы. Пришлите фотографию, что вы хотите». Но я смогу сказать, что ей подойдет только после того, как я потрогаю волосы ее, когда я посмотрю на нее, поверну в профиль в зеркало. Только тогда я смогу конкретно сказать, что ей будет хорошо.

Наталья Пахомова, стилист-визажист: Это только подскажет стилист, с которым будут работать.

Алеся Лакина:

Были случаи, когда отказывали в прическе и говорили, что вам будет некрасиво?

Наталья Пахомова:

Я могу отказать только девочке, если у нее волосы вот до сюда [ниже талии – прим. ред.] и густые прямо, и она хочет локоны. Я откажу. Я просто скажу: «У меня занято, нет мест».

Алеся Лакина:

Почему?

Наталья Пахомова:

Эта работа не будет того стоить, поверьте мне. Они приходят с натуральным волосом. У моей дочери такие же длинные волосы. Полтора часа и они прямые. Поэтом лучше за это не браться. В принципе, нас так учат везде говорить: «У меня занято».