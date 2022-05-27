«Родители выбирают золотую середину». Какая сумма может понадобиться на выпускной и из чего складывается его стоимость?
Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Я заинтересована, например, в финансовой стороне вопроса. Что почем?
Лариса Маринченко, владелица агентства по организации выпускных:
Вас интересует больше стоимость на человека? Потому что есть своя финансовая составляющая. То есть у нас есть статьи затрат, которые могут относиться к первой части, ко второй. Есть свои нюансы. То есть на первую часть идут, как правило, все выпускники, на вторую уже не все.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Лариса, родители выбирают золотую середину. Сколько стоит эта золотая середина с человека примерно?
Лариса Маринченко:
Без питания, если мы говорим о фото, видео и последних звонках, декоре – комплексе всем, который может понадобиться: шоу-программа, свет, звук, все, что нужно – это от 250 рублей и выше.
Алеся Лакина:
С человека?
Лариса Маринченко:
С человека, да. Это зависит от того, какое все же количество выпускников. Но чтобы родителям было проще – я знаю, многие так работают – делят сумму на этапы, чтобы было проще вносить.
Алеся Лакина:
В мое время просто родители начинали собирать где-то с сентября. Они приносили каждый месяц какую-то сумму в родительский комитет на выпускной. Так было гораздо проще организовывать.
Лариса Маринченко:
Да, наверняка.
Только тогда я смогу сказать, что ей будет хорошо. Стилист-визажист рассказала, как подбирает идеальные прически – подробнее здесь.