«Родители выбирают золотую середину». Какая сумма может понадобиться на выпускной и из чего складывается его стоимость?

Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Я заинтересована, например, в финансовой стороне вопроса. Что почем?

Лариса Маринченко, владелица агентства по организации выпускных:

Вас интересует больше стоимость на человека? Потому что есть своя финансовая составляющая. То есть у нас есть статьи затрат, которые могут относиться к первой части, ко второй. Есть свои нюансы. То есть на первую часть идут, как правило, все выпускники, на вторую уже не все. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Лариса, родители выбирают золотую середину. Сколько стоит эта золотая середина с человека примерно? Лариса Маринченко:

Без питания, если мы говорим о фото, видео и последних звонках, декоре – комплексе всем, который может понадобиться: шоу-программа, свет, звук, все, что нужно – это от 250 рублей и выше.