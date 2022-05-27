«Когда-то это были какие-то роскошные вечерние платья». А какие наряды выпускницы выбирают в 2022-м?
Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я наблюдала выпускные: мой был 10 лет назад и пять лет подряд я работала на выпускных как фотограф. Я замечала, как меняется мода. Если когда-то это были какие-то роскошные вечерние платья, то потом – это практичность. Девочки покупают то, что смогут надеть потом еще.
Юлия Носач, руководитель салона свадебных и вечерних платьев:
Если хочется сэкономить – да. Это будет какой-то комбинезончик, блузочка. Но это не вариант для тех девочек, которые хотят, чтобы выпускной запомнился, произвести впечатление.
Юлия Носач:
Я принесла с собой несколько моделей. Это все платья, которые были сшиты для девочек, у которых выпускной, последний звонок в этом году. То есть все платья будут продемонстрированы.
Юлия Носач:
Это красное платье. Девочка, у которой красный диплом – она единственная у себя в потоке. Она хочет выйти, хочет, чтобы запомнили ее. Хочет запомнить сама этот день. То есть она шла к этому.
Алеся Лакина:
Многие шьют платья?
Юлия Носач:
Да, многие шьют. Некоторые хотят более быть нежными. Видите эти пачки фатиновые в стиле «Секс в большом городе» – тоже до сих пор это все модное. А те, которые хотят потом носить эти вещи, конечно, они купят что-то попроще себе.
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