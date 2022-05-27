«Когда-то это были какие-то роскошные вечерние платья». А какие наряды выпускницы выбирают в 2022-м?

Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я наблюдала выпускные: мой был 10 лет назад и пять лет подряд я работала на выпускных как фотограф. Я замечала, как меняется мода. Если когда-то это были какие-то роскошные вечерние платья, то потом – это практичность. Девочки покупают то, что смогут надеть потом еще.