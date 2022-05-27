«Выпускницы выглядят, как модели на Каннском фестивале». А что актуально в этом сезоне?

Совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут последние экзамены и вступят во взрослую жизнь. Для многих выпускной – действительно важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. О том, как подготовиться к празднику и не остаться с дырой в бюджете, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сейчас выпускницы выглядят, как модели на Каннском фестивале. Когда пошла все-таки мода на этот Голливуд и что актуально в этом сезоне?

Наталья Пахомова, стилист-визажист:

Нет, в этом сезон наоборот. Я буду говорить за себя, у меня больше европейский стиль – это минимализм, нюд. Понимаете, наша главная задача – подчеркнуть красоту девочки, а не набросить ей лет 10. Алеся Лакина:

А девочки не просят поярче? Наталья Пахомова:

Просят, но это не мои девочки. Ко мне приходят те девочки, которые хотят именно такой макияж. У каждого стилиста свой образ, поэтому и девочки уже себе подбирают такого же стилиста. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вы тоже придерживаетесь того мнения, что бешеные деньги за один такой вечер выбрасывать не стоит?

Наталья Пахомова:

Сейчас же молодежь какая у нас пошла – умеют краситься сами. Очень много в интернете всего. Есть некоторые девочки-подростки, которые экономят на этом. Допустим, прическу – сложнее, а макияж она может сделать сама. Поэтому здесь есть экономия для кого-то. В принципе, в основном, не экономят. Уже это, наверное, как на свадьбу. Выпускной в школе один раз, поэтому они не экономят. Татьяна Савчик:

Мы говорим даже не столько уже об образе, прическе и макияже. Дороже всего что обходится в образе барышни? Наряд? Алеся Лакина:

Давайте спросим. У нас есть представитель как раз таки вечерних платьев. Все-таки больше покупают или берут в аренду?