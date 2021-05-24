Как будет работать банк грудного молока? Узнали у директора РНПЦ «Мать и дитя»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, как будет функционировать банк грудного молока.
Ольга Коршун, ведущая:
У вас в РНПЦ строится новый корпус, там будет и банк грудного молока. Вы новатор, пионер лапароскопии, вы развивали эту сферу. Вы новатор, не боитесь экспериментов – это понятно. Банк грудного молока – это большой эксперимент для нашей страны, в котором есть много но. Например, чтобы использовать донорское молоко, мы должны быть уверены в здоровье матери. Не зря говорят в народе, что впитал с материнским молоком. Мы впитываем с материнским молоком как все полезное, что нам нужно, так там и вся негативная информация о матери. Тут и про аутоиммунные заболевания медики спорят, и инфекционный фактор не исключают, и этический вопрос тоже встает ребром. Как вы планируете справляться со всем этим ворохом вопросов?
Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Вопросов вы задали много. Начнем с самого простого. Действительно, у нас строится сейчас новый пятиэтажный корпус, производится это в рамках программы модернизации системы здравоохранения Республики Беларусь. Строительство этого корпуса назрело давно, до конца этого года уже планируется завершение строительства, введение в строй этого отделения. Одним из компонентов этого отделения будет банк грудного молока. На первых этапах мы планируем сделать его индивидуальным. Что это такое? У нас порядка 30 новорожденных, на 30 мест рассчитано отделение. Планируется сбор молока именно у мам тех деток, которые лежат в этом отделении. То есть это будет носить индивидуальный характер. Простой пример: родился ребеночек, мать приезжает, сцеживает молоко, проходит пастеризацию, проходит все виды необходимого лабораторного обследования. Это молоко включает и микробиологические, и различные другие вирусологические исследования. Уже убедившись в его безопасности, мы кормим деток этим грудным молоком.
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