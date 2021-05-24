Как будет работать банк грудного молока? Узнали у директора РНПЦ «Мать и дитя»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, как будет функционировать банк грудного молока.

Ольга Коршун, ведущая:

У вас в РНПЦ строится новый корпус, там будет и банк грудного молока. Вы новатор, пионер лапароскопии, вы развивали эту сферу. Вы новатор, не боитесь экспериментов – это понятно. Банк грудного молока – это большой эксперимент для нашей страны, в котором есть много но. Например, чтобы использовать донорское молоко, мы должны быть уверены в здоровье матери. Не зря говорят в народе, что впитал с материнским молоком. Мы впитываем с материнским молоком как все полезное, что нам нужно, так там и вся негативная информация о матери. Тут и про аутоиммунные заболевания медики спорят, и инфекционный фактор не исключают, и этический вопрос тоже встает ребром. Как вы планируете справляться со всем этим ворохом вопросов?