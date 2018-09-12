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«Договор составил на коленке». Минчанам врут о проблемах с Интернетом из-за перехода на оптоволокно и навязывают платные работы

12 сентября 2018 12:24
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Кто стучится в дверь к минчанам? Какое оружие способно победить армию «сетевиков»? И сколько стоит горький опыт? Ответы на эти вопросы искали вместе с одной из жертв так называемых продажников.

«Один телефонный звонок, и ты уже не одинок…»

Эта песня российской исполнительницы у минчанки Натальи Сидоренко сегодня вызывает слёзы. Женщина утверждает: именно со звонка на домашний телефон началась история её потерь. Как позже выяснилось, в своей беде женщина, действительно, не одинока.

«Договор составил на коленке». Минчанам врут о проблемах с Интернетом из-за перехода на оптоволокно и навязывают платные работы-1

Наталья Сидоренко:
Сначала раздался телефонный звонок, девушка сказала, что в связи с тем, что наш район недавно перешёл на оптоволокно, есть проблемы с Интернетом, очень часто жалуются. И сейчас проходит технический осмотр, через 10 минут может прийти мастер, если я буду находиться дома. Он начал объяснять: тут у меня – на пределе, тут у меня – за пределом. Дальше он тестировал, в какой-то момент всё отключил, договорчик составил, скажем так, практически на коленке, даже без паспорта моего.

Работа каждого «сетевика» начинается с разведки по телефону.

Армия талантливых артистов и тонких психологов – они умело спекулируют на доверии граждан и жонглируют названиями государственных структур: «Горгаз», «Водоканал», Кстати, Наталье компьютерщик неоднократно озвучивал внушающее доверие слово Мингорисполком.

Наталья Сидоренко:
И вот это ощущение, что тебя, как щенка… Да, ты не понимаешь, ты, естественно, в этом сознаёшься, что не понимаешь. И почему вдруг всё это заболело у тебя. Ощущение, что тобой воспользовались, причём откровенно нагло. Я хочу расторгнуть этот договор и вернуть задаток, не выплачивая, естественно, всю остальную сумму.

«Договор составил на коленке». Минчанам врут о проблемах с Интернетом из-за перехода на оптоволокно и навязывают платные работы-4

Дарина Гулюта, юрист:
Стоит вопрос о качестве выполненных работ, а также – о необходимости их проведения. Потребителю в данной ситуации необходимо заявить исполнителю письменное требование, в котором потребитель имеет право потребовать расторжения договора и возврата уплаченного аванса.

Отправляемся в офис, чтобы провести разведку боем и получить ответы на все вопросы из уст идейных вдохновителей.

«Договор составил на коленке». Минчанам врут о проблемах с Интернетом из-за перехода на оптоволокно и навязывают платные работы-7

Сотрудники компании оказались не в силах уладить конфликт, а вот руководство организации оперативно отреагировало на замечания и в считаные минуты с минчанкой расторгли договор и вернули деньги.

«Договор составил на коленке». Минчанам врут о проблемах с Интернетом из-за перехода на оптоволокно и навязывают платные работы-10

# Мошенничество # общество # Дарина Гулюта

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