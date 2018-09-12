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«Достойная профессия для мужчины». Более 60 сотрудников Следственного комитета Беларуси торжественно принесли присягу

12 сентября 2018 13:48
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Новости Беларуси. Следственный комитет принимает новое пополнение. 12 сентября более 60 молодых сотрудников под звуки оркестра принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Достойная профессия для мужчины». Более 60 сотрудников Следственного комитета Беларуси торжественно принесли присягу-1

«Достойная профессия для мужчины». Более 60 сотрудников Следственного комитета Беларуси торжественно принесли присягу-3

Большинство из новоиспеченных офицеров – выпускники военных и гражданских вузов. С этого момента на них возлагаются жесткие требования к работе и ответственность: защищать права и интересы общества. К слову, дата принятия присяги выбрана неслучайно. Сегодня исполняется ровно 7 лет с момента подписания указа Президента об образовании Следственного комитета.

«Достойная профессия для мужчины». Более 60 сотрудников Следственного комитета Беларуси торжественно принесли присягу-6

Никита Пермяков, следователь Минского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
У меня отец работает военным, офицер. И я решил пойти по его стопам. Мне кажется, это достойная профессия для мужчины, закаляет нас.

Работа очень интересная. Всегда есть какие-то загвоздки, моменты, в которых надо правильно разобраться. Понять людей – потерпевшего и подозреваемого.

«Достойная профессия для мужчины». Более 60 сотрудников Следственного комитета Беларуси торжественно принесли присягу-9

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Мы уже не набираем людей, а подбираем, то есть выбираем тех, кто именно подходит нам по своим профессиональным и морально-деловым качествам. Этому будет способствовать новое направление в деятельности.

Возможно, уже со следующего года, когда мы вплотную приступаем с созданию своего учебного заведения, а именно, Института повышения квалификации и переподготовки сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь.

«Достойная профессия для мужчины». Более 60 сотрудников Следственного комитета Беларуси торжественно принесли присягу-12

«Достойная профессия для мужчины». Более 60 сотрудников Следственного комитета Беларуси торжественно принесли присягу-14

После официальной части следователи приняли поздравления от руководства. Лучшие офицеры получили награды и звания. Кроме того, к знаменательному событию приурочили и открытие музея в Следственном комитете Беларуси. Сотни экспонатов, среди которых уникальные фотоснимки, образцы раритетного оружия и тематические книги, сотрудники ведомства презентовали коллегам и почетным гостям.

«Достойная профессия для мужчины». Более 60 сотрудников Следственного комитета Беларуси торжественно принесли присягу-17

«Достойная профессия для мужчины». Более 60 сотрудников Следственного комитета Беларуси торжественно принесли присягу-19

 

# Следственный комитет Беларуси # общество # Фотофакт

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