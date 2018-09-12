«Достойная профессия для мужчины». Более 60 сотрудников Следственного комитета Беларуси торжественно принесли присягу

Новости Беларуси. Следственный комитет принимает новое пополнение. 12 сентября более 60 молодых сотрудников под звуки оркестра принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из новоиспеченных офицеров – выпускники военных и гражданских вузов. С этого момента на них возлагаются жесткие требования к работе и ответственность: защищать права и интересы общества. К слову, дата принятия присяги выбрана неслучайно. Сегодня исполняется ровно 7 лет с момента подписания указа Президента об образовании Следственного комитета.

Никита Пермяков, следователь Минского районного отдела Следственного комитета Беларуси:

У меня отец работает военным, офицер. И я решил пойти по его стопам. Мне кажется, это достойная профессия для мужчины, закаляет нас. Работа очень интересная. Всегда есть какие-то загвоздки, моменты, в которых надо правильно разобраться. Понять людей – потерпевшего и подозреваемого.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Мы уже не набираем людей, а подбираем, то есть выбираем тех, кто именно подходит нам по своим профессиональным и морально-деловым качествам. Этому будет способствовать новое направление в деятельности. Возможно, уже со следующего года, когда мы вплотную приступаем с созданию своего учебного заведения, а именно, Института повышения квалификации и переподготовки сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь.